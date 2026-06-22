62. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Święto muzyki w kamieńskiej katedrze rozpoczęte

62. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim otworzył koncert prof. Jana Gembalskiego. Fot. Błażej BUBNOWICZ

62. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim otworzył koncert wirtuoza muzyki organowej prof. Jana Gembalskiego. Drugim wykonawcą w trakcie piątkowego wieczoru był utytułowany Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch.

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Stanisław Kuryłło, burmistrz Kamienia Pomorskiego, otwierając kolejną edycję festiwalu, podkreślał jego znaczenie dla kultury, nie tylko tej lokalnej i regionalnej. To jedno z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w regionie. Ale to nie tylko cykl letnich koncertów, ale również wydarzenie, które na trwałe wpisało się do świadomości publiczności. Z nim też między innymi utożsamiany jest Kamień Pomorski.

W trakcie występu prof. Jana Gembalskiego publiczność miała okazję wysłuchać hymnu „Veni Creator” Nicolasa de Grigny, Koncertu C-dur BWV 594 Jana Sebastiana Bacha i kompozycji własnej Jana Gembalskiego – „Fantazja gotycka”. Piękne brzmienie kamieńskich organów sprzęgło się tu z wirtuozerią wykonania i talentem kompozytorów.

Natomiast Chór Politechniki Morskiej wykonał kilka niezwykle urokliwych kompozycji, w tym Ave Maris Stella Piotra Jańczaka, Miłosza Bembinowa Modlitwę do Anioła Stróża, Larsa Janssona w aranżacji G. Eriksson – Salve Regina: To the mothers in Brazil, czy Randalla Z. Stroope – Caritas et Amor.

Publiczność nagrodziła szczeciński chór pod dyrekcją Sylwii Fabiańczyk-Makuch długimi oklaskami, czego efektem były dwa bisy.

Koncert Inauguracyjny 62. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, który odbył się w katedrze pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela – jak co roku – przyciągnął liczne grono melomanów.

Dotowany był przez gminę Kamień Pomorski. ©℗

(r.)

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