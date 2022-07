600 tysięcy dla filmowców

Intrygujące spojrzenie na historię „rzeźnika z Niebuszewa”, ciekawie zapowiadający się projekt dotyczący 50 lat Ińskiego Lata Filmowego, nieoczywista historia Stoczni Szczecińskiej, historia kobiet z naszego regionu oskarżanych o czary, portret chłopaka z Warszawy, który w sportowym liceum w Szczecinie realizuje swoje marzenia – oto filmy, które zostaną dofinansowane w ramach działalności Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film. Rada programowa właśnie rozdysponowała 600 tysięcy złotych wśród dziesięciu projektów.

Do konkursu zgłoszono szesnaście filmów dokumentalnych, jedną fabułę, trzy animacje i dwa przedsięwzięcia z kategorii – inne. Dofinansowane projekty to w większości filmy dokumentalne. Wśród nich są, poza wspomnianymi, też kolejne przedsięwzięcia młodych animatorów z Akademii Sztuki w Szczecinie oraz kilka projektów o trudnych relacjach rodzinnych i tych dotyczących mniejszości, zmagających się z ujawnieniem swojej orientacji w świecie heteronormatywnej większości. Część z tych filmów już powstaje.

Zachodniopomorski Fundusz Filmowy Pomerania Film utworzono w 2009 roku, dzięki współpracy województwa zachodniopomorskiego oraz miast – Szczecin i Koszalin. Działa on w strukturze Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie. Celem funduszu jest wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem zachodniopomorskim, które mogą przyczynić się do kulturalnej, turystycznej i gospodarczej promocji regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Szczecina i Koszalina.

Do 2021 roku ZFF Pomerania Film dofinansował ponad 120 produkcji na kwotę ponad pięciu milionów złotych. Wiele z nich odniosło sukces w kraju i poza jego granicami. Ze wsparciem funduszu obok głośnych tytułów, jak na przykład fabularne filmy „Bilet na księżyc” Jacka Bromskiego, „Obietnica” Anny Kazejak, „Karbala” i „Lincz” Krzysztofa Łukaszewicza czy animacja „Sexy laundry/Sex dla opornych” Izabeli Plucińskiej, powstało także wiele ważnych filmów dokumentalnych, przypominających postaci i niezwykle ciekawą historię regionu, m.in. „Bezsenność” Andrzeja Titkowa, znakomity dokument o Leonardzie Borkowiczu czy „Happy Olo – pogodna ballada o Olku Dobie” Marcina Macuka i Pawła Bogocza, prezentowany podczas pokazów repertuarowych w kinach w całej Polsce. W ostatnim czasie krajowe i międzynarodowe sukcesy odnosiły między innymi filmy: „Portret Suzanne” Izabeli Plucińskiej, „Wszystko dla mojej matki” Małgorzaty Imielskiej, „Lekcja miłości” Małgorzaty Goliszewskiej i Katarzyny Matei czy „We Have One Heart” Katarzyny Warzechy. Wśród ostatnich produkcji ze wsparciem Zachodniopomorskiego Funduszu Filmowego Pomerania Film są choćby „Fucking Bornholm” Anny Kazejak oraz „Wiarołom” Piotra Złotorowicza.

(MON)