34 prace Cezarego Dubiela. Tak się manipuluje

Fot. Cezary Dubiel Manipulacje

W Centrum Dialogu „Przełomy” – Muzeum Narodowym w Szczecinie wciąż możemy oglądać wystawę fotokolaży Cezarego Dubiela pt. „Manipulacje”. Ekspozycja jest pretekstem do refleksji nad tym, jak perspektywa wpływa na postrzeganie rzeczywistości.

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Na ekspozycję składają się 34 prace prezentujące czarno-białe kompozycje. Punktem wyjścia do ich stworzenia była niebanalnie sfotografowana przez artystę architektura. Cezary Dubiel pisał o swoich pracach: „Idea stworzenia projektu nazwanego przeze mnie Manipulacje narodziła się kilka lat temu. W moich zdjęciach architektury znalazłem nową przestrzeń, którą zapragnąłem wypełnić czymś zupełnie innym. Stwierdziłem, że można uzyskać zdumiewające efekty, gdy poddam fotografie specjalnym zabiegom. Miało to z początku charakter zabawy, przede wszystkim formą, kształtem. (…) Idea była prosta – dodać humanizmu, ciepła, mroku, refleksji.

Wykorzystywałem przekształcenia, obracałem zdjęcia. Zamieniałem elementy rolami – i tak ściana stawała się podłogą, sufit ścianą, dach stawał się ośnieżonym zboczem góry. Obrócone o kąt prosty schody wyglądają jak element ścienny. (…) Dodatkowym elementem wspólnym dla wszystkich prac jest wprowadzenie sylwetki człowieka lub kilku sylwetek. Idea człowieka w przestrzeni diametralnie ją zmienia pozostawiając za sobą wiele przemyśleń oraz wywołując emocje. Powoduje to dodatkowo zmianę skali, potęguje zmianę znaczenia i roli elementu w obrazie. Człowiek humanizuje często zimną bryłę architektoniczną wydobywając z obrazu nowe znaczenie. Stwarza kompletnie inne wrażenie. A często zestawienie symboli, znaczeń nadaje obrazom nadrealność. Nie manipuluję człowiekiem, ale percepcją widza i jego postrzeganiem”.

Cezary Dubiel to artysta fotografik, diaporamista. Należy do Fotoklubu Rzeczypospolitej Polskiej z tytułem AFRP, posiadacz dziesięciu tytułów artystycznych Międzynarodowej Federacji Sztuki Fotograficznej FIAP – największej liczby w Polsce.

Jest odznaczony Brązowym Medalem Gloria Artis, dwukrotnie Złotym Medalem Za Fotograficzną Twórczość, Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości Za Zasługi Dla Fotografii Polskiej, Medalem Barwy I Broni, Medalem Pro Patria, Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego. Otrzymał Nagrodę Artystyczną Pro Arte Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.

(as)

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