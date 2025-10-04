10-lecie Festiwalu Euromusicdrama. Warto zarezerwować sobie czas i miejsce

Już dziś warto zaplanować sobie październikowe wieczory. Michał Janicki i Adam Opatowicz zapraszają 17 października o godz. 19.00 do Teatru Polskiego na premierę spektaklu Patrycji Fessard pt. „Świt wolności” o Ewicie Perón, aktorce walczącej o prawa kobiet w Argentynie. I nie tylko tam!

Kompozytorem muzyki, jest francuski, znany kompozytor muzyki teatralnej Olivier Penard. Przed Państwem wyjątkowy wieczór muzyki teatralnej w wykonaniu wybitnych muzyków i aktorów w reżyserii Michała Janickiego.

18.10.2025 o godz. 20.00 w Bazylikce Archikatedralnej Świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie wystąpią: Armand Witold (klarnet) i Marco Jimenez (organy). W wykonaniu młodych wirtuozów zabrzmią utwory „Solo de Concours” na klarnet i organy kompozytorów,takich jak: Henri Rabaud, Henri Messager, Charles-Marie Widor, Wolfgang Amadeus Mozart.

19.10.2025 o godz. 17.00 w Teatrze Kameralnym – kolejną propozycja tegorocznej edycji Festiwalu Euromusicdrama: sztuka przypominająca sylwetkę Marii Szymanowskiej, jednej z pierwszych polskich kobiet kompozytorek. „Sześć Romansów dla Marii” to wydarzenie na pograniczu koncertu i sztuki teatralnej i wykonane będzie przez znanego pianistę Orlando Bass. W rolę przyjaciela kompozytorki Wolfganga von Goethe wcieli się Michał Janicki.

Dyrektorem artystycznym jest wybitny muzyk, artysta, kompozytor muzyki teatralnej Jean Marc Fessard, zaprosił do udziału wybitnych artystów:

Orlando Bass, Marco Jimenez, Bruno Letort, Philippe Leloup, Diana Ligeti, Jennifer Fichet, Baltic Neopolis Orchestra i wielu znakomitych artystów współpracujących z Festiwalem.

Zapraszamy na te wyjątkowe wydarzenia w terminach 16-19 października 2025.

Patronat Honorowy: Olgierd Geblewicz – Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego i Piotr Krzystek – Prezydent Miasta Szczecin.

(s)