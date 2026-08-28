Zmarł król Norwegii Harald V

Harald V — król Norwegii. Fot. Prezydium Republiki Ekwadoru, domena publiczna, za pośrednictwem Wikimedia Commons.

Król Norwegii Harald V zmarł w piątek o godz. 6.35 w Rikshospitalet w Oslo – poinformował Dwór Królewski. Monarcha miał 89 lat.

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O śmierci 89-letniego monarchy, panującego w Norwegii od 1991 roku, poinformował w piątek rano norweski Pałac Królewski. Monarcha od 17 sierpnia przebywał w szpitalu Rikshospitalet w Oslo, gdzie był leczony z powodu niedokrwistości hemolitycznej.

„Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Jego Królewskiej Mości Króla Norwegii Haralda V. W tych trudnych chwilach łączę się w modlitwie oraz składam wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Królewskiej oraz całemu Narodowi Norweskiemu” - napisał na X prezydent Nawrocki.

W ostatnich dniach stan zdrowia Haralda V wyraźnie się pogarszał. W miniony weekend dwór królewski poinformował, że u monarchy wykryto bakterie we krwi i rozpoczęto leczenie antybiotykami. Król zareagował na terapię, jednak w czwartek dwór przekazał, że jego stan jest bardzo poważny.

Pogarszający się stan zdrowia Haralda V wywołał w kraju duże poruszenie - od czwartku przed Pałacem Królewskim w Oslo ustawiali się mieszkańcy miasta. Premier Jonas Gahr Stoere odwołał zaplanowaną wizytę w Niemczech, a przebywający we Włoszech biskupi Kościoła Norwegii zdecydowali o pilnym powrocie do kraju.

Harald V panował od 17 stycznia 1991 roku, kiedy objął tron po śmierci swojego ojca Olafa V. Po śmierci Haralda, który w chwili śmierci był najstarszym panującym monarchą Europy. Za jego panowania Norwegia przeżywała zarówno euforię igrzysk olimpijskich w Lillehammer w 1994 r., jak i żałobę po największej tragedii w historii kraju - zamachach z 22 lipca 2011 r. w Oslo i na Utoeyi.

Teraz tron obejmuje jego syn, książę koronny Haakon.

Harald V urodził się 21 lutego 1937 roku w Skaugum. Był pierwszym od 567 lat księciem urodzonym w Norwegii.

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Fot. Prezydium Republiki Ekwadoru , domena publiczna, za pośrednictwem Wikimedia Commons

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