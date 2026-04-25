Zmarł Andrzej Olechowski

Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z „trzech tenorów” Platformy Obywatelskiej - powiedział w sobotę premier Donald Tusk. Niech spoczywa w pokoju - dodał.

Informacje o śmierci Olechowskiego w sobotę potwierdził PAP wiceszef MSZ Marcin Bosacki. „Andrzej Olechowski zmarł dziś w nocy. Wielka Strata” - przekazał w sobotę PAP.

Do informacji o śmierci Olechowskiego odniósł się premier Donald Tusk. „Odszedł Andrzej Olechowski, polityk, dyplomata, jeden z »trzech tenorów« Platformy Obywatelskiej. Niech spoczywa w pokoju” - napisał premier na X.

Andrzej Olechowski urodził się 9 września 1947 w Krakowie. W 1992 r. był ministrem finansów w rządzie Jana Olszewskiego, a w latach 1993–1995 ministrem spraw zagranicznych w rządzie Waldemara Pawlaka. Olechowski to także jeden z "trzech tenorów" - obok Macieja Płażyńskiego i Donalda Tuska - którzy zakładali Platformę Obywatelską.

W 2000 i 2010 r. kandydował na urząd prezydenta RP.

