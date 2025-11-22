Zełenski przedstawił stanowisko ws. amerykańskiej propozycji pokojowej

Fot. PAP/Leszek Szymański

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej, wymaga ona wspólnej pracy – przekazał premier Donald Tusk. Zełenski poinformował, że Europa ma być włączona w proces pokojowy.

– Przed chwilą Wołodymyr Zełenski w rozmowie telefonicznej przedstawił swoje stanowisko wobec amerykańskiej propozycji pokojowej. Wymaga ona wspólnej pracy. Rosja nie może narzucić Ukrainie i Europie swoich warunków. Wszystko, co dotyczy Polski, musi być uzgodnione z polskim rządem – poinformował Tusk w sobotę we wpisie na platformie X.

Zełenski oświadczył po rozmowie, że Europa ma być włączona w proces pokojowy, o którym Ukraina rozmawia ze Stanami Zjednoczonymi.

– Rozmawiałem z premierem Polski Donaldem Tuskiem. Przekazałem szczegóły naszej pracy dyplomatycznej ze Stanami Zjednoczonymi i Europą. Dla nas ważne jest, aby wszyscy partnerzy, którzy są z nami od początku tej wojny, byli na bieżąco informowani o sytuacji. Koordynujemy działania, aby Europa była włączona w ten proces – napisał Zełenski w portalach społecznościowych.

– Dziękuję panu premierowi oraz całemu narodowi polskiemu za wsparcie. Wiemy, że zawsze możemy liczyć na Polskę i bardzo to cenimy – podkreślił szef państwa ukraińskiego.

Wcześniej w sobotę Zełenski powiedział w nagraniu wideo, że w najbliższych dniach odbędą się konsultacje z partnerami, dotyczące kroków niezbędnych do zakończenia wojny. Rozmowy ukraińsko-amerykańskie na ten temat planowane są w Szwajcarii.

– Nasi przedstawiciele (na rozmowy w Szwajcarii) wiedzą, jak bronić ukraińskich interesów narodowych i co dokładnie jest potrzebne, aby Rosja nie przeprowadziła trzeciej inwazji, kolejnego uderzenia na Ukrainę – tak jak w przeszłości powtarzała zbrodnie przeciw naszemu narodowi i innym narodom – oświadczył.

– Obecnie chodzi o coś znacznie ważniejszego niż poszczególne punkty jakiegokolwiek dokumentu. Trzeba doprowadzić do tego, aby nigdzie w Europie ani na świecie nie utrwaliła się zasada, że zbrodnie przeciwko ludziom i ludzkości, przeciwko państwom i narodom mogą być w jakikolwiek sposób nagradzane lub przebaczane – powiedział prezydent Ukrainy.

Portal Axios opublikował w czwartek szczegóły dotyczące 28-punktowego planu pokojowego dla Ukrainy, negocjowanego przez USA i Rosję. Zgodnie z nim Kijów ma zobowiązać się m.in. do nieprzystępowania do NATO, ograniczenia liczebności wojsk do 600 tys. żołnierzy oraz oddania Rosji części terytorium.

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że dał Ukrainie czas do czwartku (27 listopada) na to, by zgodziła się na zaproponowany przez Amerykanów plan zakończenia wojny. Według doniesień agencji Reutera Ukraina, Francja, Niemcy i Wielka Brytania pracują nad propozycją alternatywną wobec tego planu. (PAP)

