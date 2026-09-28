Zbyt wysoki cholesterol ma 21 mln Polaków – rusza kampania „Cholesterol. Poznaj swoje liczby”

Obraz <a href="https://pixabay.com/pl/users/fidsor-26066389/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7065189"> Fakhruddin Memon</a> z <a href="https://pixabay.com/pl//?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=7065189"> Pixabay</a>

Prawie 21 mln Polaków, czyli około 70 proc. dorosłej populacji, ma zbyt wysoki cholesterol – alarmują organizatorzy rozpoczynającej się 28 września ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Cholesterol. Poznaj swoje liczby".

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Kampania zachęca do badania poziomu cholesterolu, w tym szczególnie tzw. złego cholesterolu (LDL), gdyż znacznie zwiększa on ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu. Zaleca się także skontrolowanie stężenie LDL-C, frakcji złego cholesterolu odkładającej się w ścianach naczyń krwionośnych i zwiększającej ryzyko rozwoju miażdżycy. Badanie to zaczyna wchodzić w skład lipidogramu, oceniającego stężenie cholesterolu (z podziałem na frakcje) oraz trójglicerydów.

Choroby sercowo-naczyniowe wciąż są główną przyczyną zgonów i odpowiadają za prawie 40 proc. wszystkich przypadków śmierci (znajdujące się na drugim miejscu choroby nowotworowe powodują około 25 proc. zgonów). Jedną z głównych tego przyczyn jest zbyt wysoki poziom LDL, z czego wielu Polaków nie zdaje sobie sprawy, gdyż w ogóle nie wykonuje lipidogramu.

Jak wykazał program „Moje Zdrowie» aż 50 proc. Polaków nigdy nie zbadało swojego cholesterolu, a z tych, którzy to zrobili, aż 18 proc. ma zbyt wysoki poziom LDL, a leczy się tylko 22 proc. badanych. Również najnowszy bilans zdrowia Polaków WOBASZ III wykazał, że hipercholesterolemia dotyczy prawie 60 proc. Polaków i od 20 lat pozostaje jednym z najpowszechniejszych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych

„Zbyt wysokie stężenie cholesterolu LDL przez lata może nie dawać żadnych objawów, a jednocześnie prowadzić do rozwoju miażdżycy i zwiększać ryzyko zawału, udaru czy choroby tętnic obwodowych. Niestety swoje stężenia cholesterolu z ostatnich 12 miesięcy zna tylko co 8. Polak» – podkreślił w informacji przekazanej PAP prof. Maciej Banach, prezes Polskiego Towarzystwa Lipidologicznego, przewodniczący Międzynarodowego Panelu Ekspertów Lipidowych (ILEP).

Specjalista zaapelował, żeby nie czekać z badaniem na pierwszy sygnał choroby, której skutecznie potrafimy zapobiegać. „Obecnie, biorąc pod uwagę leczenie niefarmakologiczne, zmianę stylu życia oraz leki, potrafimy bardzo skutecznie radzić sobie z zaburzeniami lipidowymi. Jeśli chcemy z sukcesem zapobiegać miażdżycy, musimy pamiętać też o innych składowych profilu lipidowego – nie-HDL, triglicerydach czy lipoproteinie(a), o co zawsze powinniśmy także zapytać swojego lekarza» – zwrócił uwagę prof. Banach.

Jeśli chodzi o poziom złego cholesterolu LDL to nie ma jednej normy dla wszystkich – zależy ona od indywidualnego ryzyko sercowo-naczyniowego. W przypadku niskiego ryzyka za prawidłowy uznaje się poziom LDL poniżej 115 mg/dl (<3,0 mmol/l), a gdy jest ono umiarkowane nie powinien on przekraczać 100 mg/dl (<2,6 mmol/l). U osób z wysokim ryzykiem sercowo-naczyniowym stężenie LDL musi być utrzymane poniżej 55 mg/dl (<1,4 mmol/l).

Warto zwrócić także uwagę na inne czynniki ryzyka sercowo-naczyniowe, które mogą współwystępować z podwyższonym cholesterolem. Są to podwyższone ciśnienie tętnicze krwi, zbyt wysoki poziom glukozy oraz nadmierna masa ciała. „Poszczególne czynniki ryzyka mogą współwystępować i zwiększać swoje niekorzystne oddziaływanie, a przez długi czas nie powodować wyraźnych dolegliwości. Nierozpoznane i nieleczone stopniowo zwiększają ryzyko rozwoju miażdżycy oraz poważnych chorób i zdarzeń sercowo-naczyniowych, takich jak choroba wieńcowa, zawał serca, udar mózgu, czy choroba tętnic obwodowych» – ostrzegają organizatorzy kampanii edukacyjnej „Cholesterol. Poznaj swoje liczby».

W ramach kampanii 29 września, kiedy przypada Światowy Dzień Serca, podświetlone zostaną wybrane budynki i obiekty użyteczności publicznej w różnych rejonach Polski. Będą to m.in. Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, Enea Stadion w Poznaniu, Fontanna Neptuna w Gdańsku, Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku, Kładka o. Bernatka w Krakowie, Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski w Warszawie, Plac Litewski w Lublinie i Spodek w Katowicach.

Więcej informacji na stronie kampanii www.cholesterol.poznajswojeliczby.pl

(PAP)

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