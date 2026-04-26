Zbiórka influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom z rakiem przekroczyła 100 mln zł [FILM] (akt. 1)

Agata Kulesza ogoliła głowę Katarzynie Nosowskiej na streamie Łatwoganga. Fot. kadr z filmu na YouTube

Kwota zbiórki influencera Łatwoganga na pomoc dzieciom chorującym na raka przekroczyła w niedzielę rano (po godz. 10) 100 mln zł. Każda złotówka zebrana na charytatywnym streamie zostanie przekazana Fundacji Cancer Fighters.

REKLAMA

Zbiórka na streamie influencera Patryka „Łatwoganga” Garkowskiego rozpoczęła się 17 kwietnia. Twórca internetowy zaprasza do udziału w transmisji na żywo na swoim kanale YouTube celebrytów, artystów, sportowców i twórców internetowych.

Dotychczas w akcję zaangażowali się m.in. Doda, Adam Małysz, Robert Lewandowski, Maciej Musiał, Cezary Pazura, Young Leosia, Roksana Węgiel, Friz i Sylwester Wardęga. W pomoc, wpłacając darowizny, włączyli się także m.in. Dawid Podsiadło, youtuber Książulo i raper OKI.

Osoby występujące w transmisji wykonują różne działania na żywo, interesujące dla ich internetowej publiczności - Doda zadzwoniła na żywo do Magdy Gessler, aby zażegnać z nią konflikt, blogerka modowa Maffashion ogoliła głowę na łyso, Roksana Węgiel zaśpiewała z Andziaks, a raper Kubańczyk wytatuował sobie obrazek, który został stworzony przez jedną z podopiecznych fundacji. W niedzielę ma dojść do rewanżu Arkadiusza Wrzoska z Arturem Szpilką.

Impulsem do rozpoczęcia charytatywnej zbiórki była piosenka rapera Bedoesa „Ciągle tutaj jestem (diss na raka)”, którą nagrał wraz z Mają Mecan, jedną z podopiecznych Fundacji Cancer Fighters.

Dodatkowe pieniądze płyną do fundacji również, dzięki odtworzeniom utworu. Po jego premierze Łatwogang zaproponował swoim obserwującym wyzwanie - tyle polubień, ile zbierze jeden z jego TikToków, tyle będzie trwała transmisja na żywo, a 1 polubienie to 1 sekunda. W ten sposób fani zdecydowali, że potrwa 9 dni.

Cancer Fighters to ogólnopolska fundacja pomagająca osobom chorym na raka - dzieciom, młodzieży i dorosłym. Wspiera także rodziny i bliskich swoich podopiecznych. Działania fundacji nie ograniczają się jedynie do pomocy materialnej, ponieważ jak podkreślono na stronie, osoby walczące z chorobą nowotworową, każdego dnia potrzebują nie tylko leczenia, ale także siły i nadziei na lepsze jutro. Organizuje pomoc medyczną, psychologiczną oraz motywujące wydarzenia.

Z minuty na minutę kwota rośnie. Jej licznik można śledzić bezpośrednio na streamie. W momencie publikowania tej depeszy wynosi ponad 87 mln zł.

Link do zbiórki na portalu siepomaga.pl.

Copyright

REKLAMA