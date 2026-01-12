Zbigniew Ziobro uzyskał azyl polityczny na Węgrzech

Były szef MS Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech - poinformował w poniedziałek jeden z jego obrońców mec. Bartosz Lewandowski. Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy „w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”.

Według mec. Lewandowskiego, decyzję o udzieleniu Ziobrze azylu i ochrony międzynarodowej Węgry podjęły „w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym” oraz działaniami m.in. prokuratury, w wyniku których doszło do „szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”.

Ziobro poinformował ponadto, że wystąpił o objęcie ochroną międzynarodową swojej żony Patrycji Koteckiej.

Były minister sprawiedliwości, b. prokurator generalny Zbigniew Ziobro (obecnie poseł PiS) jest jednym z podejrzanych w śledztwie prokuratury dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca mu popełnienie łącznie 26 przestępstw. 7 listopada minionego roku Sejm uchylił b. szefowi MS immunitet i wyraził zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie.

O uzyskaniu przez b. szefa MS azylu politycznego poinformował w poniedziałek rano na platformie X mec. Lewandowski. „Poseł Zbigniew Ziobro uzyskał ochronę międzynarodową i azyl polityczny na Węgrzech w związku z naruszeniami praw i wolności na terytorium Polski gwarantowanych prawem międzynarodowym” - napisał Lewandowski. Według niego rząd węgierski przyznał Ziobrze azyl polityczny w związku z działaniami prokuratury i służb podległych rządowi, w wyniku których doszło do „szeregu działań noszących znamiona politycznie motywowanych represji politycznych”. Jako przykład wskazał m.in. „unieważnienie paszportów zapowiedziane uprzednio przez członków rządu, pozbawienie środków do życia wskutek zabezpieczenia majątkowego”. Według obrońcy, udzielony Ziobrze azyl polityczny jest też uzasadniony w świetle wypowiedzi członków rządu, m.in. „sugerujących możliwość uprowadzenia oraz bezprawnego wywiezienia przez służby” Ziobry w bagażniku do Polski.

Ziobro we wpisie na X podziękował premierowi Węgier Viktorowi Orbanowi za udzielenie ochrony międzynarodowej. Oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy w Polsce „zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności”. „Uważam, że zamiast godzić się na zamknięcie mi ust i potok kłamstw, na które nie miałbym możliwości odpowiedzi, więcej uczynię, walcząc z postępującym w Polsce bezprawiem” - stwierdził Ziobro. „Wybieram walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem. Stawiam opór postępującej dyktaturze. Czynię to w imię zasad, którymi zawsze się kierowałem i z powodu których stałem się dziś celem osobistej zemsty Donalda Tuska i jego środowiska. Stałem się obiektem polowania i nagonki dlatego, że jako Prokurator Generalny zainicjowałem liczne śledztwa dotyczące ich korupcji i złodziejstwa” - dodał.

Decyzję Węgier od rana komentują politycy różnych frakcji. Wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO) ocenił w Polsat News m.in., że Ziobro „nie będzie bezkarny” i „prędzej czy później sprawiedliwość go nie minie”. - To co robi Zbigniew Ziobro jest wyjątkowo demoralizujące dla całego wymiaru sprawiedliwości (...). Były minister sprawiedliwości, który unika odpowiedzialności za czyny, których dokonał uciekając do kraju, gdzie mamy Orbana, przyjaciela Putina - powiedział Tomczyk.

Rzecznik rządu Adam Szłapka skomentował na X, że „szeryf okazał się zwykłym tchórzem".

Minister-koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak ocenił, że azyl na Węgrzech to wprost idealne podsumowanie kariery Ziobry. „Były minister sprawiedliwości uciekający jak tchórz przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Totalny upadek" - napisał na X Siemoniak.



Były premier Mateusz Morawiecki (PiS) powiedział w RMF FM, że nie jest zaskoczony decyzją rządu węgierskiego. - Przeczytałem uzasadnienie, że azyl został przyznany, bo prokuratura działa jako organ umotywowany politycznie. Czy prokuratura jest upolityczniona? Oczywiście, że jest. Czy Ziobro jest ścigany z motywów politycznych? Oczywiście, że jest. Dlatego dla mnie ta decyzja nie jest jakąś dziwną - powiedział b. premier.

W minionym tygodniu media informowały o przyznaniu przez Węgry azylu politycznego dwóm obywatelom Polski. O sprawie poinformował portal śledczy VSquare, nie podając jednak nazwisk.

Wobec Ziobry toczy się postępowanie Prokuratury Krajowej, która zarzuca mu, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, m.in. wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom. 15 stycznia zaplanowane jest posiedzenie Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa, który ma odnieść się do wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu wobec Ziobry na trzy miesiące.

W grudniu 2024 r. Węgry udzieliły ochrony międzynarodowej na podstawie ustawy o prawie azylu z 2007 r. byłemu polskiemu wiceministrowi sprawiedliwości i posłowi PiS Marcinowi Romanowskiemu, który również jest podejrzany w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów za pieniądze z tego funduszu. Również w grudniu 2024 r. Sąd Okręgowy w Warszawie wydał za Romanowskim Europejski Nakaz Aresztowania (ENA), lecz węgierskie władze poinformowały, że poseł PiS ma status uchodźcy i może korzystać z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Węgier. W grudniu ub.r. nakaz ten został uchylony przez Sąd Okręgowy w Warszawie, po czym prokurator generalny Waldemar Żurek ogłosił, że ponownie wystąpił o zastosowanie wobec Romanowskiego ENA.

