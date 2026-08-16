Zabici i ranni w wypadku polskiego autokaru na autostradzie na Węgrzech (akt. 2)

Fot. Gábor20 - CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87467797

Premier Węgier Peter Magyar poinformował w niedzielę na Facebooku o wypadku polskiego autokaru, w którym zginęło 12 osób, a co najmniej 10 zostało poważnie rannych.

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Do tragicznego zdarzenia doszło na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Pojazd, jak poinformował szef węgierskiego rządu, wpadł do przydrożnego rowu.

„Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar” - napisał Magyar.

W wypadku polskiego autokaru na Węgrzech zginęło 12 polskich obywateli; siedmioro jest w stanie bardzo ciężkim - poinformował w niedzielę PAP rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Pozostałe osoby podróżujące autokarem - jak przekazał - odniosło lekkie obrażenia.

W oświadczeniu opublikowanym na stronie internetowej węgierskiej policji poinformowano, że autokar zmierzał w kierunku miasta Nyiregyhaza na wschodzie Węgier, a do wypadku doszło około godz. 1 w nocy w okolicy miejscowości Mezokeresztes.

Pojazd wpadł do rowu i się przewrócił. Według wstępnych informacji kierowca zasnął podczas jazdy. Osoba kierująca autokarem została zatrzymana przez policję - napisano w komunikacie węgierskich funkcjonariuszy.

Odcinek autostrady prowadzący do Nyiregyhazy został zamknięty.

W polskim autokarze, który w nocy z soboty na niedzielę wpadł do przydrożnego rowu we wschodniej części Węgier, znajdowało się 57 pasażerów i dwóch kierowców - poinformował portal Telex, powołując się na służby zarządzania kryzysowego.

O godzinie trzeciej nad ranem powiadomiono, że strażacy wydobyli z pojazdu 35 osób, a kilku pasażerów zostało uwięzionych pod wrakiem autokaru. Na miejsce zdarzenia skierowano również dźwigi w celu przesunięcia pojazdu ważącego 24 tony.

Wysłano tam również autokar zapewniający schronienie przed chłodem oraz śmigłowiec ratunkowy z Polski.

Zgodnie z procedurą obowiązującą w przypadku tak poważnych wypadków, na miejsce zdarzenia skierowano liczne zespoły ratunkowe - zaznaczyły węgierskie media.

Wicepremier i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził w niedzielę na platformie X, że doszło do wypadku autokaru z udziałem polskich turystów na Węgrzech. „Służba konsularna działa. Jesteśmy w kontakcie z władzami węgierskimi” – przekazał w mediach społecznościowych.

Prezydent Karol Nawrocki złożył kondolencje rodzinom i bliskim ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. - W obliczu tej niewyobrażalnej tragedii, która dotknęła nas wszystkich, łączę się w modlitwie i głębokim współczuciu z rodzinami oraz bliskimi ofiar – napisał na X.

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