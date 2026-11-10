Wykładowczyni KUL zwolniona za komentarz w internecie

Fot. autorstwa Krzysiek dbk – praca własna, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=11591838

Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego podjął decyzję o zwolnieniu wykładowczyni tej uczelni, która w „sposób niedopuszczalny komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim” – poinformował we wtorek rzecznik uczelni Wojciech Andrusiewicz.

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Chodzi o wpis: „trzy głosy na konfę mniej”, który na Facebooku zamieściła dr Katarzyna Pejda z II Katedry Sinologii na KUL, pod informacją o znalezieniu trzech ciał w domu sprawcy strzelaniny w Krakowie.

Dwoje innych użytkowników skomentowało krytycznie wpis Pejdy, na co jej odpowiedź brzmiała: „tak, na poważnie. Tragedia rozegrała się Krakowie, a nie w gnieździe, które wychowało tego szczura”.

Rzecznik prasowy KUL Wojciech Andrusiewicz poinformował we wtorek PAP, że autorka wpisów została zwolniona.

„Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II zdecydował dziś o wypowiedzeniu, w trybie natychmiastowym, umowy o pracę nauczycielce akademickiej, która w miniony weekend, w sposób niedopuszczalny, komentowała śmierć rodziny zamordowanej w Ostrowcu Świętokrzyskim” – napisał.

Podkreślił, że brak szacunku dla przyrodzonej godności człowieka jest nieakceptowalny.

„Zachowanie, zwolnionej już, pracownicy naukowej stało w jaskrawej sprzeczności z zasadami współżycia społecznego oraz wartościami stanowiącymi fundament działalności Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Od nauczyciela akademickiego wymagamy dbałości o standardy etyczne i moralne, które w tym przypadku zostały w sposób jaskrawy złamane” – dodał.

Decyzję o zwolnieniu nauczycielki podjął samodzielnie rektor uczelni. Nie ma ona związku z postępowaniem dyscyplinarnym, które wszczęto wcześniej wobec dr Pejdy za jej wpisy, a które teraz staje się bezprzedmiotowe. Jak tłumaczył Andrusiewicz, rektor uznał, że przewinienie pracownicy jest zbyt poważne i należy wyciągać konsekwencje.

Wpisy Pejdy zostały już usunięte.

O sprawie poinformował na portalu społecznościowym działacz Konfederacji Rafał Mekler.

W sobotę na Rynku Głównym w Krakowie doszło do zamachu. 24-letni mężczyzna wjechał na rynek samochodem i strzelał do przypadkowych osób. Po kilku minutach został unieszkodliwiony przez policjantów, którzy podczas interwencji odnieśli ciężkie obrażenia. Sprawca zmarł w poniedziałek rano w wyniku ran postrzałowych.

W zamachu w Krakowie zginęło siedem osób (wliczając sprawcę), a 16 zostało rannych. Trzy kolejne ofiary to członkowie rodziny 24-latka, których zwłoki znaleziono w mieszkaniu w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na ciałach ujawniono obrażenia postrzałowe. (PAP)

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