Poniedziałek, 13 października 2025 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA

Wydano zgodę na poszukiwania szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu

Data publikacji: 13 października 2025 r. 12:34
Ostatnia aktualizacja: 13 października 2025 r. 14:43
Wydano zgodę na poszukiwania szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu
Fot. Wioletta Mordasiewicz/archiwum  

Ministerstwo kultury Ukrainy wydało zezwolenie na przeprowadzenie prac poszukiwawczych szczątków Polaków we wsi Ugły na Wołyniu. Wnioskowała o nie osoba prywatna – poinformował w poniedziałek ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar.

REKLAMA

„Właśnie podpisałem notę, na mocy której przekazano stronie polskiej zezwolenie Ministerstwa Kultury i Komunikacji Strategicznej Ukrainy na przeprowadzenie prac poszukiwawczych we wsi Ugły, w obwodzie rówieńskim” – przekazała ukraińska ambasada w Warszawie z powołaniem na szefa tej placówki.

„Zezwolenie to zostało wydane w odpowiedzi na wniosek Karoliny Romanowskiej. Strona ukraińska zaprasza odpowiednich przedstawicieli strony polskiej do udziału w przeprowadzeniu odpowiednich prac na miejscu” – podkreślił Bodnar. (PAP)

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Komentarze

@A ten Wasyl
2025-10-13 14:34:52
Lecz się pisopato!
A cóż to
2025-10-13 14:28:07
Czy leżą tam jacyś Pomorzanie, że się tym interesujemy?
A któż to jest
2025-10-13 13:48:41
ta Karolina Romanowska, że jej Ukraina takie zgody wydaje, a Polsce odmawia? "Karolina Romanowska to polska dziennikarka, wolontariuszka i aktywistka. Założycielka stowarzyszenia Pojednanie Polsko-Ukraińskie, którego celem jest dialog pomiędzy ukraińskimi i polskimi ekspertami". No to chyba jaśniej. Przypadków nie ma.
A ten Wasyl
2025-10-13 12:59:53
to jakaś rodzina Naszego Bodnara, tego od napaści na legalną Prokuraturę dekretem Tuska ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA