Poniedziałek, 28 września 2026 r. 
REKLAMA 13 szczecin
REKLAMA
  • Strona główna
  • Kraj
  • Wybory prezydenta Krakowa. Wyniki z 85 proc. obwodów: Gibała 36,4 proc., Piątkowska 29,7 proc.

Wybory prezydenta Krakowa. Wyniki z 85 proc. obwodów: Gibała 36,4 proc., Piątkowska 29,7 proc. (akt. 1)

Data publikacji: 27 września 2026 r. 21:27
Ostatnia aktualizacja: 28 września 2026 r. 00:27
Wybory prezydenta Krakowa. Wyniki z 85 proc. obwodów: Gibała 36,4 proc., Piątkowska 29,7 proc.
Fot. Facebook/ Łukasz Gibała  

Według danych z prawie 85 proc. obwodów głosowania Łukasz Gibała w wyborach prezydenta Krakowa zdobył ok. 36,4 proc. głosów, a Monika Piątkowska ok. 29,7 proc. Frekwencja wynosi ok. 43,4 proc. - podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

REKLAMA

Z informacji publikowanych na stronie PKW wynika, że jeszcze przed północą spłynęły dane z przeszło 380 na 454 obwody głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.

Cząstkowe wyniki z tych obwodów oznaczają - podobnie jak wcześniejszy sondaż exit poll - że Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Trzeci - tak jak w sondażu - jest Michał Drewnicki (PiS) z poparciem ok. 17,8 proc., a czwarta Aleksandra Owca (Razem) - ok. 6,9 proc. Na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) głos oddało 4,8 proc. wyborców w tych obwodach, na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,1 proc., a na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - ok. 0,4 proc.

***

Wcześniejsza informacja

Łukasz Gibała w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. - przewiduje sondaż exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

Według sondażu - wykonanego w niedzielę przed losowymi lokalami wyborczymi w Krakowie - Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Zgodnie z badaniem trzeci wynik, 19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS); na Aleksandrę Owcę (Razem) zagłosowało 8,7 proc. Krakowian, na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) - 6,1 proc., na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,2 proc., a na Sławomir Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator tego referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku będą nieważne.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

13 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA