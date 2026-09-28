Wybory prezydenta Krakowa. Wyniki z 85 proc. obwodów: Gibała 36,4 proc., Piątkowska 29,7 proc. (akt. 1)

Fot. Facebook/ Łukasz Gibała

Według danych z prawie 85 proc. obwodów głosowania Łukasz Gibała w wyborach prezydenta Krakowa zdobył ok. 36,4 proc. głosów, a Monika Piątkowska ok. 29,7 proc. Frekwencja wynosi ok. 43,4 proc. - podaje Państwowa Komisja Wyborcza.

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Z informacji publikowanych na stronie PKW wynika, że jeszcze przed północą spłynęły dane z przeszło 380 na 454 obwody głosowania w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa.

Cząstkowe wyniki z tych obwodów oznaczają - podobnie jak wcześniejszy sondaż exit poll - że Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Trzeci - tak jak w sondażu - jest Michał Drewnicki (PiS) z poparciem ok. 17,8 proc., a czwarta Aleksandra Owca (Razem) - ok. 6,9 proc. Na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) głos oddało 4,8 proc. wyborców w tych obwodach, na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,1 proc., a na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - ok. 0,4 proc.

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Wcześniejsza informacja

Łukasz Gibała w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. - przewiduje sondaż exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

Według sondażu - wykonanego w niedzielę przed losowymi lokalami wyborczymi w Krakowie - Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Zgodnie z badaniem trzeci wynik, 19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS); na Aleksandrę Owcę (Razem) zagłosowało 8,7 proc. Krakowian, na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) - 6,1 proc., na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,2 proc., a na Sławomir Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator tego referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku będą nieważne.

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