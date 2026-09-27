Niedziela, 27 września 2026 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Wybory prezydenta Krakowa. Ipsos: Łukasz Gibała wygrywa w I turze

Data publikacji: 27 września 2026 r. 21:27
Ostatnia aktualizacja: 27 września 2026 r. 21:29
Wybory prezydenta Krakowa. Ipsos: Łukasz Gibała wygrywa w I turze
Fot. Facebook/ Łukasz Gibała  

Łukasz Gibała w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. - przewiduje sondaż exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

REKLAMA

Według sondażu - wykonanego w niedzielę przed losowymi lokalami wyborczymi w Krakowie - Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Zgodnie z badaniem trzeci wynik, 19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS); na Aleksandrę Owcę (Razem) zagłosowało 8,7 proc. Krakowian, na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) - 6,1 proc., na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,2 proc., a na Sławomir Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator tego referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku będą nieważne.

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA