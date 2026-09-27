Wybory prezydenta Krakowa. Ipsos: Łukasz Gibała wygrywa w I turze

Fot. Facebook/ Łukasz Gibała

Łukasz Gibała w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa uzyskał 36,6 proc. głosów, a Monika Piątkowska zdobyła 24,4 proc. - przewiduje sondaż exit poll przeprowadzony przez Ipsos dla TVP, TVN i Polsatu. Frekwencja wyniosła 41,9 proc. - obliczył Ipsos.

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Według sondażu - wykonanego w niedzielę przed losowymi lokalami wyborczymi w Krakowie - Gibała, założyciel stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, i popierana przez KO i PSL senator Piątkowska zmierzą się w drugiej turze wyborów 11 października.

Zgodnie z badaniem trzeci wynik, 19,6 proc. uzyskał Michał Drewnicki (PiS); na Aleksandrę Owcę (Razem) zagłosowało 8,7 proc. Krakowian, na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) - 6,1 proc., na Michała Klimka (Konfederacja Korony Polskiej) - 4,2 proc., a na Sławomir Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska) - 0,4 proc.

Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w maju w drodze referendum Aleksandra Miszalskiego (Koalicja Obywatelska) z urzędu prezydenta miasta. W ostatnim tygodniu kampanii ze startu zrezygnował inicjator tego referendum Jan Hoffman. Głosy oddane przy jego nazwisku będą nieważne.

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