Wskutek wstrząsu w kopalni Marcel zmarł górnik, 11 osób w szpitalach

Fot. PAP/Kasia Zaremba

36-letni górnik zmarł w następstwie poniedziałkowego wstrząsu w kopalni Marcel w Radlinie - poinformował Bartosz Kępa, p.o. prezesa Polskiej Grupy Górniczej, do której należy zakład. 11 kolejnych pracowników trafiło do szpitali, wśród nich czterech z ciężkimi obrażeniami.

Wstrząs wystąpił o godz. 3.06. 800 metrów pod ziemią - w ścianie C4A w pokładzie 505 w ruchu Marcel, będącym częścią kopalni zespolonej ROW. Wstrząs miał energię 6 x 10 do 7 dżula, co odpowiada magnitudzie 3,15. W zagrożonym rejonie przebywało 29 osób. Po wstrząsie rozpoczęto wycofywanie załogi.

Śmierć górnika

Jak powiedział na briefingu przed kopalnią prezes Kępa, w następstwie wstrząsu 11 górników trafiło do szpitali. "Niestety jeden z naszych kolegów, jeden z górników zmarł. Akcja dalej jest prowadzona" - zaznaczył szef PGG.

Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach Łukasz Pach uściślił, że śmierć 36-letniego górnika stwierdził jeszcze pod ziemią kopalniany lekarz, który zjechał na dół do akcji.

Pach wymienił, że 11 kolejnych górników, którzy wymagali hospitalizacji, przewieziono do najbliższych szpitali: w Wodzisławiu, w Jastrzębiu-Zdroju i Rybniku. Jeden z pacjentów został przetransportowany śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala w Sosnowcu.

"Obecnie czterech górników jest striażowanych jako pacjenci czerwoni, czyli pacjenci w stanie ciężkim. Urazy to powierzchowne urazy ciała, przede wszystkim twarzoczaszki, kończyn, niestety urazy kręgosłupa. Nie możemy określić, jaki jest stan tych pacjentów w tej chwili: oni są na szpitalnych oddziałach ratunkowych, na izbach przyjęć - tam odbywa się diagnostyka" - zastrzegł dyrektor WPR.

Akcja ratownicza w kopalni

Wiceprezes Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego Jerzy Krótki przekazał, że w akcji dotąd wzięło udział osiem zastępów ratowniczych: sześć z ze wszystkich ruchów kopalni ROW i dwa zastępy dyżurujące z Okręgowej Stacji Ratownictwa Górniczego z Wodzisławia Śląskiego z lekarzem.

"Dodatkowo zmobilizowaliśmy pogotowie zawodowe z Bytomia oraz pogotowie zawałowe, ale ze względu na to, że załoga już została w całości wyprowadzona z zagrożonego rejonu, zastępy te nie zjeżdżały na dół" - dodał Krótki.

Wiceprezes PGG ds. produkcji Marek Skuza poinformował, że bezpośrednio pierwszej pomocy rannym udzielali mniej poszkodowani, od razu w rejon zostały też skierowane zastępy kopalniane, dyżurujące pod ziemią.

"Akcja (ratownicza - PAP) trwa dalej dlatego, że mamy jeszcze zagrożenie wentylacyjne, wzrost stężenia metanu, musimy przewietrzyć ten rejon. O szkodach poinformujemy po przeprowadzonej wizji dlatego, że mamy tylko strzępki informacji od osób, które się wycofywały. Jeżeli ustalimy, że będzie możliwość bezpiecznego przeprowadzenia wizji, pokaże ona rzeczywiste skutki w wyrobiskach" - zasygnalizował Skuza.

Co było przyczyną wstrząsu pod ziemią?

Dodał, że sytuację po wstrząsie przeanalizował już kopalniany zespół poszerzony o specjalistów w zakresie tąpań, który zdecydował, że rejon ściany będzie odgradzany tamami ażurowymi (z zakazem wejścia). Oznacza to, że rejon ściany C4A (jednej z dwóch w ruchu Marcel) będzie odgrodzony od reszty kopalni - nie będzie tam prowadzonych prac poza tym, że na wylocie z rejonu ratownicy z dużej odległości będą dokonywali pomiarów atmosfery.

Obecnie zdalnie prowadzona jest obserwacja aktywności górotworu metodą sejsmoakustyczną, jednocześnie te podziemne czujniki, które dalej pracują, dostarczają danych o poziomie metanu.

Skuza przyznał, że na razie nie ma jasnych informacji, co do szkód pod ziemią. Zaburzenia w sieci wentylacyjnej pośrednio pokazują, że gabaryty części wyrobisk mogą być zmniejszone. Po wstrząsie nastąpił zwiększony wypływ metanu, pootwierały się też niektóre tamy wentylacyjne.

"Przywrócimy tamy, które są poza bezpośrednią parcelą ściany i zobaczymy, jaki będzie wtedy rzeczywisty przepływ powietrza. Jak jest mniejszy przepływ powietrza, nie jest wynoszony metan. Te stężenia już nie są tak wysokie, jak na początku. Ustaliliśmy, że gdy na wylocie będziemy mieli poniżej 3 proc. (metanu - PAP), akcja (ratownicza - PAP) zostanie zakończona" - wyjaśnił wiceprezes PGG. Decyzje o kolejnych krokach zapadną najwcześniej we wtorek.

Obok wybuchów metanu i pyłu węglowego podziemne wstrząsy są częstymi przyczynami wypadków górniczych.

Tąpnięcia w polskich kopalniach

Jak wynika z danych Wyższego Urzędu Górniczego, co roku na obszarze działania polskich kopalń węgla kamiennego notowanych jest ok. 1,5 tys. wstrząsów zaliczonych do kategorii wysokoenergetycznych (o magnitudzie powyżej 1,7).

Przeważająca część wstrząsów, nawet jeżeli są odczuwalne na powierzchni, nie wywołuje negatywnych skutków. Te, które powodują uszkodzenia w infrastrukturze pod ziemią lub na powierzchni, nazywane są tąpnięciami.

W ub. roku w polskim górnictwie węgla kamiennego doszło do trzech tąpnięć: 26 marca w kopalni Bobrek, 14 maja w kopalni Mysłowice-Wesoła i 11 lipca w kopalni Rydułtowy. Wskutek tych zdarzeń zginęło pięciu górników, 43 pracowników zostało poszkodowanych w stopniu lekkim.

W kopalni Marcel ostatni wysokoenergetyczny wstrząs miał miejsce 21 grudnia ub. roku. Do szpitali trafiło wówczas trzech górników; ich obrażenia zakwalifikowano jako lekkie.

Zmarły wskutek wstrząsu w kopalni Marcel jest czwartą śmiertelną ofiarą wypadków w polskim górnictwie węgla kamiennego w tym roku. Po zapaleniu metanu w kopalni Szczygłowice, do którego doszło 22 stycznia, w szpitalach wskutek oparzeń zmarło dotąd trzech górników.

