Wracają kontrole na granicy z Niemcami

W związku ze szczytem G7 odbywającym się w Bawarii, Niemcy przywracają od dziś (13 czerwca) do 3 lipca kontrole na granicy. W tym okresie podróżni mogą być kontrolowani podczas przekraczania niemieckich granic lądowych, powietrznych i morskich.

Straż Graniczna zarekomendowała posiadanie dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo. Przypominamy, że od czerwca przy wjeździe do Niemiec podróżni nie są zobowiązani do posiadania zaświadczenia o zaszczepieniu lub zaświadczenia ozdrowieńca lub negatywnego wyniku testu. Przepisy te obowiązują do 31 sierpnia.

oprac. (rj)