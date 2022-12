W ten weekend ornitolodzy w całej Polsce znakują ptaki. Każdy może pomóc

W sobotę i niedzielę odbywa się druga odsłona tegorocznej Akcji Karmnik. Jest to ogólnopolski projekt obrączkowania ptaków, które przylatują do karmników. Dzięki ich znakowaniu i obserwacjom, ornitolodzy zyskują cenne informacje na temat występujących w Polsce populacji. Zachęcają też miłośników ptaków, by towarzyszyli im w odłowie i znakowaniu.

Akcja Karmnik 2022/2023 rozpoczęła się 3-4 grudnia i potrwa do 25-26 lutego. Odłowy odbywają się co drugi weekend. Ideą tego ogólnopolskiego projektu ornitologicznego jest znakowanie ptaków w tych samych terminach w około dwudziestu miejscach w kraju. Licencjonowani obrączkarze odławiają ptaki przy miejscach, gdzie są regularnie dokarmiane. Robią to przy użyciu specjalnych sieci ornitologicznych przez około 5 godzin od wschodu słońca. Każdy schwytany ptak jest zaobrączkowany, zmierzony i wypuszczony na wolność. Jeżeli był już wcześniej oznakowany, odnotowuje się jego gatunek, numer obrączki oraz miejsce i czas schwytania.

Aby odławiać i znakować ptaki, trzeba być licencjonowanym obrączkarzem. Ale wielu biorących udział w akcji ornitologów zaprasza do obserwowania ich pracy wszystkich chętnych. Taka możliwość będzie m.in. w Parku Narodowym “Ujście Warty” w Chyrznie. Wystarczy przyjść w niedzielę 18 grudnia w godzinach 8.15-13.15 do siedziby parku. Jego pracownicy opowiedzą, po co się obrączkuje ptaki i jak rozpoznać poszczególne gatunki. Uczestnicy spotkania dowiedzą się także, w jaki sposób odpowiedzialnie dokarmiać ptaki zimą oraz samodzielnie wykonają tłuszczowe kule, które będą mogli zabrać do własnych karmników.

Z danych podawanych przez organizatorów Akcji Karmnik wynika, że już w pierwszy weekend w 14 lokalizacjach odłowiono i oznakowano 1353 ptaki. Najwięcej było sikorek - 1028 bogatek i 223 modraszki. Do tego dochodzą dzwońce (26 osobników), kowaliki (15), zięby (13) i sikory ubogie (12). W sumie odnotowano 20 gatunków ptaków, ale sezon dopiero się zaczyna.

Obrączkowanie pozwala określić liczebność zimujących na danym terenie ptaków, dostarcza też informacji o ich przeżywalności, pochodzeniu, strukturze wiekowej i płciowej populacji oraz wpływie warunków atmosferycznych na ich kondycję. Na podstawie zabranych w Akcji Karmnik danych powstały już dwa opracowania naukowe. (PAP Life)