W środę w okolice rurociągu z gazem podpłynął rosyjski kuter (akt. 1)

Data publikacji: 02 października 2025 r. 15:18
Ostatnia aktualizacja: 02 października 2025 r. 17:29
W środę w okolice rurociągu z gazem podpłynął rosyjski kuter
Jednostka polskiej Straży Granicznej. Fot. Morski Oddział Straży Granicznej/archiwum  

Aktualizacja:

Rosyjski kuter rybacki 1 października został zauważony przez Straż Graniczną jak zmniejszył prędkość, wykonując podejrzane manewry w bezpośredniej bliskości podmorskiego rurociągu należącego do Petrobalticu. Do tego zdarzenia doszło 18 mil morskich na północ od Władysławowa - poinformował w czwartek Morski Oddział Straży Granicznej. - Po wywołaniu przez radio szyper odpłynął ze strefy infrastruktury krytycznej. 

„Na zegarze była 6.40, gdy operator Zautomatyzowanego Systemu Radarowego Nadzoru pełniący służbę w Kaszubskim Dywizjonie Straży Granicznej zwrócił uwagę na kuter bandery rosyjskiej - czytamy w komunikacje MOSG. - Jego szyper wprowadził jednostkę nad rurociąg i zmniejszył prędkość. Wywołany przez radio tłumaczył się problemami z silnikiem, jednak po nakazaniu odejścia znad rurociągu silnik zadziałał i kuter z prędkością 10 węzłów skierował się na północny zachód.

W obecnej sytuacji w sposób szczególny 24 godziny na dobę ruch jednostek na Bałtyku znajduje się pod całodobowym nadzorem Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Funkcjonariusze operatorzy monitorujący obszary morskie przede wszystkim obserwują obszary strategiczne, jakimi są obiekty infrastruktury krytycznej. Dzięki natychmiastowym reakcjom strażników granicznych statki i kutry płynące w bezpośredniej bliskości tych stref natychmiastowo je opuszczają”.

(K)   

Wcześniejsza informacja:

W środę ok. godz. 6.37 doszło do incydentu w pobliżu rurociągu z gazem. Straż Graniczna przez swoje systemy obserwacyjne zauważyła rosyjski kuter, który zatrzymał się w pobliżu gazociągu - poinformowała rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. SG poleciła jednostce opuszczenia rejonu rurociągu, co zostało wykonane.

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Karolina Gałecka poinformowała w czwartek podczas konferencji prasowej, że w środę ok. godz. 6.37 doszło do incydentu w pobliżu rurociągu z gazem. - Straż Graniczna przez swoje systemy obserwacyjne zauważyła rosyjski kuter, który płynął oczywiście z kierunku Rosji - poinformowała. Zaznaczyła, że na ok. 20 minut zatrzymał się w okolicach rurociągu z gazem. - Dryfował ok. 300 metrów w okolicach rurociągu z gazem, poprzez który z platformy gaz jest wydobywany na ląd. Dopytywana o lokalizację incydentu odmówiła podania szczegółowych informacji.

Gałecka przekazała, że Straż Graniczna przez system radiowy skontaktowała się z kutrem z poleceniem natychmiastowego opuszczenia rejonu rurociągu. - Wówczas (jednostka - PAP) dostosowała się do polecenia. - powiedziała.

Premier Donald Tusk poinformował w czwartek, że doszło do incydentu w pobliżu portu w Szczecinie. - To są rosyjskie jednostki i tak naprawdę mamy nowe incydenty w naszym regionie i na Morzu Bałtyckim co tydzień, prawie każdego dnia. Atak lub prowokacja z udziałem dronów była najbardziej spektakularna, jeśli chodzi o stronę polską. Ale tak naprawdę mamy podobne prowokacje również każdego dnia na naszej granicy z Białorusią - powiedział. 

