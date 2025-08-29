W katastrofie F-16 zginął major Maciej „Slab” Krakowian

Major Maciej „Slab” Krakowian - jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team - zginął w czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed pokazami AirSHOW w Radomiu.

Mjr „Slab” był związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Jako instruktor i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team Poland reprezentował Polskie Siły Powietrzne na prestiżowych pokazach lotniczych w kraju i za granicą. Był absolwentem Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.

Kariera i doświadczenie

Maciej Krakowian od początku związany był z lotnictwem taktycznym. Specjalizował się w pilotażu samolotu F-16C/D Fighting Falcon Block 52+, podstawowej maszynie bojowej polskiego lotnictwa.

W trakcie służby zgromadził ponad 1 400 godzin nalotu, z czego około 1 200 na F-16. Jako doświadczony pilot pełnił funkcję instruktora, a następnie lidera F-16 Tiger Demo Team Poland – oficjalnej grupy pokazowej, prezentującej możliwości bojowe i manewrowe polskich F-16 podczas największych imprez lotniczych.

Styl pokazów i nagrody

Major Krakowian zasłynął widowiskowym stylem pilotażu, określanym mianem „3D” – dynamicznym, agresywnym, opartym na ciasnych manewrach wykonywanych blisko widowni. Zastosowanie takiej techniki wyróżniało polski zespół na tle innych pokazów F-16 w Europie.

Jego kunszt został doceniony w lipcu 2025 roku podczas Royal International Air Tattoo (RIAT) w Wielkiej Brytanii – największego pokazu lotnictwa wojskowego na świecie, które odbyły się w dniach 18-21 lipca. Publiczność przyznała mu nagrodę “As the Crow Flies Trophy”, wyróżniając jego solową prezentację na F-16 jako najbardziej efektowną i zapadającą w pamięć.

Jak czytamy na stronie internetowej Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie, podczas pokazów RIAT 2025, Krakowian wykonał cztery loty: trzy pokazowe oraz jeden treningowy w zmiennych warunków atmosferycznych, w tym wypadku były to niskie chmury, częste opady deszczu i wysoka wilgotność.

RIAT to największy pokaz lotnictwa wojskowego na świecie odbywający się na terenie bazy RAF Fairford w Gloucestershire, w każdy trzeci weekend lipca. W tegorocznym wydarzeniu, odbywającym się pod hasłem „Oczy w niebie”, wzięło udział ponad 200 samolotów oraz widownia licząca ponad 175 tys. osób. Pierwsza edycja Air Tattoo odbyła się w 1971 r.

Tragiczny wypadek

W dniach 30–31 sierpnia mjr Krakowian miał wystąpić podczas XVIII Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show Radom. W trakcie treningu, w czwartek 28 sierpnia, doszło do katastrofy samolotu F-16C należącego do Tiger Demo Team.

Maszyna, pilotowana przez „Slaba”, podczas manewru uderzyła w ziemię w rejonie pasa startowego lotniska w Radomiu. Pilot poniósł śmierć na miejscu. Żadne osoby postronne nie ucierpiały.

Wypadek przerwał karierę jednego z najbardziej utytułowanych polskich pilotów pokazowych, który jeszcze miesiąc wcześniej cieszył się międzynarodowym uznaniem w brytyjskim RIAT.

Jako lider Tiger Demo Team na stałe zapisał się w historii polskiego lotnictwa wojskowego.

"Historia polskich skrzydeł to ciągłość pokoleń: od zwycięstwa Żwirki i Wigury w 1932 roku, przez obrońców nieba w 1939 i lotników Bitwy o Anglię, po pilotów, którzy w czasach pokoju budowali nowoczesne Siły Powietrzne" - czytamy we wpisie DORSZ na portalu X.

"Major Krakowian był spadkobiercą tej tradycji – łączył rzemiosło najwyższej próby z etosem służby" - podkreślono.

Podano, że jego pokazami zachwycały się tysiące, a niedawna nagroda „As the Crow Flies” na RIAT 2025 była tylko jednym z widocznych znaków uznania, jakie zyskał zarówno w kraju, jak i wśród międzynarodowej społeczności lotniczej.

"To niepowetowana strata dla całej rodziny lotniczej. Choć brakuje słów, by oddać ciężar tego ciosu, chcemy wyrazić naszą najgłębszą solidarność w żałobie" - stoi we wpisie.

"Żegnaj, Mistrzu. Twoje loty pozostaną w naszej pamięci jako symbol doskonałości, pasji i poświęcenia – tej samej, która od dziesięcioleci wyznacza standard polskiego lotnictwa.

Rodzinie, Przyjaciołom i Kolegom majora Krakowiana składamy najszczersze wyrazy współczucia. Niech pamięć o Nim będzie żywa, a Jego odwaga i profesjonalizm staną się inspiracją dla następnych pokoleń lotników Rzeczypospolitej" - zakończono.

