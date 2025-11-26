W 2026 r. rachunki za prąd powinny spaść o kilka złotych

Fot. Piotr Sikora

Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona od przyszłego roku, dzięki czemu kwota na rachunku spadnie o kilka złotych - przekazał w środę minister energii Miłosz Motyka. Dodał, że resort prowadzi działania inwestycyjne i legislacyjne, by cena za prąd była jeszcze niższa.

- Opłata przejściowa za energię powinna zostać wygaszona; powinniśmy zaprzestać jej pobierania od przyszłego roku, taką decyzję podjąłem - poinformował minister Motyka w Polsat News. Dodał, że dzięki temu kwota na rachunku za prąd powinna spaść o kilka złotych.

Po raz kolejny minister energii wyraził nadzieję, że ceny zatwierdzane przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą na poziomie niższym niż te, które obecnie są mrożone.

Z kolei w programie radiowym „Poranek Siódma” Motyka przekazał, że resort prowadzi działania systemowe - inwestycyjne i legislacyjne, by cena za prąd była niższa. Wśród planowanych działań wymienił wprowadzenie tanich źródeł energii i zreformowanie systemu energetycznego tak, by zmniejszyć „szereg opłat”. Dodał, że można np. obniżyć opłaty na sieci.

- Będziemy zachęcać do trafy dynamicznej; wskażemy, jak zrobić, żeby było taniej i żeby płacić mniejsze rachunki za prąd - mówił Motyka. Dodał, że chodzi o działania edukacyjne, dzięki którym „każdy będzie widział, gdzie może zaoszczędzić”.

Opłata przejściowa została wprowadzona w 2008 r. jako kompensata związana z rozwiązaniem kontraktów długoterminowych tzw. KDT zawartych przed wejściem Polski do UE pomiędzy wytwórcami energii a spółkami obrotu. Ustalenie opłaty przejściowej na poziomie 0 zł zaproponował prezydent Karol Nawrocki w projekcie nowelizacji ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia kosztów energii elektrycznej oraz finasowaniu systemów wsparcia energetyki ze środków z handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Prezydencki projekt noweli ustawy obniżający ceny energii trafił do Sejmu 12 listopada br. W efekcie wprowadzenia proponowanych w nim rozwiązań gospodarstwa domowe miałyby płacić za energię elektryczną ok. 33 proc. mniej, a przedsiębiorstwa o około 20 proc. mniej. Projekt nowelizacji przewiduje m.in. obniżenie stawki VAT na energię elektryczną z 23 proc. do 5 proc. oraz różnego rodzaju opłat, które wpływają na poziom rachunku za energię. (PAP)

