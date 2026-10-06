UOKiK zarzuca Google korzystanie z pozycji dominującej. Bigtech odpiera zarzuty

UOKiK poinformował w poniedziałek o postawieniu Google zarzutów dot. korzystania z tzw. pozycji dominującej w negocjowaniu umów licencyjnych z mediami. Bigtech przekonuje natomiast, że stosuje obiektywne kryteria, takie same we wszystkich krajach UE.

REKLAMA

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów postawił zarzuty czterem spółkom z grupy kapitałowej Google w związku z podejrzeniem nadużywania pozycji dominującej wobec polskich wydawców medialnych - poinformował urząd w poniedziałek. Chodzi o kwestię wynagrodzeń za artykuły pojawiające m.in. w wyszukiwarce Google.

Google odnosząc się do informacji UOKiK, przekazał PAP, że „jest jedyną platformą stosującą ustrukturyzowane podejście do wynagradzania wydawców wiadomości na dużą skalę”. „Podpisaliśmy umowy licencyjne obejmujące ponad 5,5 tys. europejskich serwisów informacyjnych, w tym ponad 70 w Polsce. Zapoznajemy się z treścią dzisiejszej decyzji UOKiK” - wskazało biuro prasowe Google Polska.

Firma w odpowiedzi dla PAP podkreśliła, że od momentu wdrożenia w Polsce unijnej dyrektywy o prawie autorskim podjęła negocjacje z polskimi wydawcami i „aktywnie zawiera umowy licencyjne”, kierując się tymi samymi zasadami i metodologią, jakie stosuje w pozostałych krajach Europy.

„W rezultacie podpisaliśmy umowy z ponad 20 wydawcami, obejmujące kilkadziesiąt serwisów informacyjnych. Wśród nich jest np. umowa z PAP, która odpowiada za około 60 proc. treści newsowych w Polsce” - zaznaczono.

Jak zauważyli przedstawiciele Google Polska, wszystkie te umowy oparte są na jednolitej metodologii i obiektywnych kryteriach, m.in. na częstotliwości wyświetlania treści oraz przychodach reklamowych generowanych przy ich podglądzie.

Według przekazanych przez Google Polska informacji firma podpisała umowy licencyjne z serwisami informacyjnymi w 26 krajach UE, „obejmując ponad 80 proc. wszystkich tzw. krótkich fragmentów wiadomości, które europejscy użytkownicy widzą w produktach takich jak wyszukiwarka Google, Wiadomości i Discover”.

Z komunikatu UOKiK wynika, że prowadzone przez urząd postępowanie i zarzuty dotyczą podejrzenia stosowania przez Google praktyki zakazanej w prawie ochrony konkurencji, czyli nadużywania pozycji dominującej.

Zarzuty dotyczą spółek: Alphabet Inc., Google LLC, Google Ireland Limited oraz Google Poland. Maksymalna kara za nadużywanie pozycji dominującej może wynieść 10 proc. obrotu przedsiębiorcy - podano.

Urząd poinformował, że koncern Google nie podpisał z większością polskich wydawców prasy umów określających warunki korzystania z ich publikacji oraz wysokość wynagrodzenia z tego tytułu. Taki obowiązek wynika z unijnej dyrektywy DSM ws. praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym.

Copyright

Obraz Firmbee z Pixabay

REKLAMA