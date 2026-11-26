U wybrzeży Islandii zatonął statek rybacki. Wśród ofiar Polak z załogi

Fot. Elżbieta Kubowska (archiwum)

W środę wieczorem, około 100 kilometrów od wschodnich wybrzeży Islandii, zatonął statek rybacki; na pokładzie było dwóch polskich obywateli, jeden zmarł, drugi jest bezpieczny - poinformował w czwartek rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

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Jak przekazał dziennikarzom Wewiór, załoga statku liczyła siedemnaście osób, w tym dwóch polskich obywateli.

„Potwierdziliśmy, że w załodze na pokładzie byli Polacy - jeden nasz obywatel jest bezpieczny, jeden niestety zginął” - poinformował rzecznik MSZ.

Dodał, że służba konsularna w Reykjaviku jest w kontakcie z lokalnymi władzami, udziela wsparcia i ustala dalsze szczegóły.

U wschodnich wybrzeży Islandii zatonął w nocy ze środy na czwartek statek rybacki Jokull ThH; nie żyją trzy osoby, uratowano 14 członków załogi – poinformował wcześniej rząd w Reykjaviku. Według premierki Kristrun Frostadottir była to jedna z najtragiczniejszych katastrof morskich kraju w ostatnich dziesięcioleciach.

Jak przekazał szef islandzkiej straży przybrzeżnej, Georg Kr. Larusson, na morzu panowały trudne warunki pogodowe. Pilot śmigłowca złamał zasady i oddalił się od lądu na większą odległość niż 20 mil morskich (około 37 km). – Być może powinien zostać za to upomniany, ale w wodzie znajdowało się 17 mężczyzn – podkreślił na konferencji prasowej. Dodał, że jego zdaniem „nie było innego wyjścia”.

Rozbitkowie przebywali kilka godzin w wodzie w kamizelkach ratunkowych. Gdy wyłowiono ich z morza, zostali przewiezieni śmigłowcem na ląd.

Bohaterstwo ratowników doceniła premierka Islandii. - Był to naprawdę heroiczny wyczyn – powiedziała Frostadottir. Dodała, że załoga również dokonała cudu, gdy statek zatonął - trzymali się razem i nikogo nie zostawili.

Dochodzenie w sprawie zdarzenia wszczęła islandzka Państwowa Komisja ds. Wypadków. Larusson nie chciał spekulować na temat przyczyn zatonięcia statku.

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