Trzęsienia ziemi w Wenezueli. Caritas Polska apeluje o pomoc humanitarną dla ofiar

Fot. Dariusz Gorajski

Caritas Polska uruchomił zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną dla ofiar trzęsienia ziemi w Wenezueli. Na miejscu najbardziej potrzebne są leki, materiały opatrunkowe oraz wsparcie dla działających w terenie punktów medycznych.

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W nocy ze środy na czwartek Wenezuelę nawiedziły dwa trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,2 i 7,5, wskutek których zginęły co najmniej 164 osoby, a ponad 970 zostało rannych. Najbardziej ucierpiał nadmorski stan La Guaira; nadal nie ma pełnych informacji o liczbie ofiar w tym regionie.

W odpowiedzi na trudną sytuację Caritas Polska zorganizował zbiórkę pieniędzy na pomoc humanitarną dla osób, które ucierpiały w wyniku kataklizmu.

„Lokalna Caritas robi wstępne rozpoznanie potrzeb ludności dotkniętej kataklizmem i niesie pierwszą pomoc na miejscu. Caritas Polska wspiera jej działania i będzie na bieżąco informować o kolejnych krokach” - czytamy w komunikacie przekazanym w czwartek PAP.

Zastępca dyrektora Caritasu Polska Ireneusz Krause zaznaczył, że sytuacja w Wenezueli jest dramatyczna.

„Prowadzimy działania pomocowe na rzecz Wenezuelczyków od lat. W sytuacjach kryzysowych opieramy się na kompetencjach naszych lokalnych partnerów, którzy najlepiej znają bieżące realia i potrafią najtrafniej ocenić, jakiej pomocy potrzeba w danej chwili w regionach najbardziej dotkniętych katastrofą” - stwierdził Krause.

Autorzy komunikatu przekazali, że na miejscu najbardziej potrzebna jest pomoc medyczna: leki, materiały opatrunkowe oraz wsparcie dla działających w terenie punktów medycznych.

Kolejną ważną potrzebą jest zapewnienie dostępu do bezpiecznej wody pitnej oraz racji żywnościowych o długim terminie przydatności dla rodzin, które straciły dobytek, a także dostarczenie namiotów, koców, śpiworów oraz zestawów higienicznych dla osób, które zostały pozbawione dachu nad głową.

Informacje o zbiórce można znaleźć na stronie https://caritas.pl/wenezuela/.

Caritas Polska prowadzi działania na rzecz Wenezuelczyków od 2020 r. W tym okresie pomocą humanitarną Caritasu objęto 33,5 tys. Wenezuelczyków. Od 2020 r. Caritas przekazał Wenezueli 700 ton pomocy.

Caritas Polska jest największą organizacją dobroczynną w Polsce. Został reaktywowany 10 października 1990 roku przez Konferencję Episkopatu Polski. Struktura Caritasu w Polsce składa się z Caritasu Polska, który pełni funkcję koordynatora projektów ogólnopolskich i zagranicznych, oraz z 44 Caritasów diecezjalnych, które niosą bezpośrednią pomoc potrzebującym na terenie danej diecezji.

Caritas Polska jest także częścią sieci Caritas Internationalis i Caritas Europa. Od lat aktywnie wspiera potrzebujących w sytuacjach kryzysów humanitarnych na całym świecie, współpracując z lokalnymi strukturami Caritasów w 195 krajach.

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