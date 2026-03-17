Tragiczny wypadek we Włoszech. Nie żyje 25-letnia turystka z Polski

25-letnia turystka z Polski zginęła w poniedziałek we włoskiej krainie Cinque Terre w Ligurii, gdy poślizgnęła się na skałach i uderzyła w nie głową - podała agencja Ansa. Do wypadku doszło w miasteczku Riomaggiore.

REKLAMA

Włoska agencja poinformowała, że w miejscu wypadku interweniowali ratownicy górscy, straż pożarna, kapitanat portu, karabinierzy, lokalna służba ratownicza oraz pogotowie. Kobiety nie udało się uratować.

Alarm został podniesiony przez kilku młodych mieszkańców miasteczka, którzy natychmiast ruszyli, by spróbować udzielić pomocy. Akcja wydobycia ciała kobiety była trudna; zostało przetransportowane do miasta La Spezia pontonem straży pożarnej.

REKLAMA