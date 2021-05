Taką receptę dla Polski ma Lewica

Posłanki Lewicy przedstawiły "receptę dla Polski", zestaw rozwiązań, które mają sprawić, że nasz kraj będzie "przyjazny i przewidywalny". To odpowiedź na "Polski ład", który tydzień temu zaprezentowała Zjednoczona Prawica.

Z oczywistych powodów jednym z głównym tematów, o którym mówiły posłanki, było zdrowie. Lewica chce podniesienia PKB na służbę zdrowia do 7,2 % do 2024 roku. Postuluje także podniesienie pracownikom służby zdrowia pensji a także skrócenie czasu oczekiwania do specjalisty do miesiąca.

Drugi po zdrowiu filar programu to opieka.

- We współpracy z samorządami stworzymy 200 tysięcy nowych miejsc w ciągu 4 lat - ogłosiła Karolina Pawliczak. - Potrzebujemy podwyższenia wszystkich świadczeń na dzieci. W tym dla samotnych matek i ojców i rodziców z dziećmi chorymi, w trakcie rehabilitacji lub z niepełnosprawnością.

Trzeci temat: edukacja. Agata Dziemianowicz - Bąk mówiła m.in. o odciążeniu programu nauczania, psychologu w każdej szkole i podwyżkach dla nauczycieli.

Kolejny wątek to praca. Tu najbardziej rewolucyjnym pomysłem wydaje się wypłacanie stu procent wypłaty chorym pracownikom, którzy idą na L4.

Ale to nie wszystko.

- Wprowadzimy minimalną pensję 3,5 tysiąca miesięcznie w budżetówce i będziemy ją waloryzować co roku - powiedziała Magdalena Biejat.

Lewica podkreśla także ogromną rolę, jaką odgrywa dla niej troska o ekologię. W tym wątku obiecano m.in. 8 miliardów złotych więcej na odnawialne źródła energii.

- Nie usłyszeliście dziś nic o naszych politycznych przeciwnikach, o sejmowej walce i konfliktach. Nie było ostrej krytyki, oburzania się czy obrzucania błotem - podsumowała Anna Maria Żukowska.

W nowym sondażu dla "Rzeczpospolitej", w którym zadano pytanie o to, jakie ugrupowanie jest główną partią opozycyjną w Polsce, Nowa Lewica zajęła czwarte miejsce z wynikiem 7,5 % (za Platformą Obywatelską, Polską 2050 Szymona Hołowni oraz Konfederacją).

(as)