Szymon Hołownia wybrany na wicemarszałka Sejmu

Fot. Dariusz Gorajski (archiwum)

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

REKLAMA

Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.

Kandydaturę Hołowni na stanowisko wicemarszałka przedstawił wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Hołownia był marszałkiem „wrażliwym zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji”. - To zachowanie było po prostu sprawiedliwe przez te dwa lata – dodał.

Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.

- Niech te słowa i część przynajmniej tylko dokonań pana marszałka posłużą dla Wysokiej Izby jako najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu. Żeby mógł dalej realizować misję otwartego parlamentaryzmu, żeby dalej prowadził dyplomację parlamentarną i mógł pełnić zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej – mówił Kosiniak-Kamysz.

W debacie nad kandydaturą Hołowni głosu nie zabrał przedstawiciel klubu PiS.

Jarosław Urbaniak (KO) argumentował, że wybór wicemarszałka Sejmu to wybór osoby, która będzie zarządzać codzienną pracą posłów. - Po owocach ich poznacie. (...) Wybierzmy najlepszych, a żeby wybierać najlepszych patrzmy na to, co robili ostatnio. Nie ma lepszego argumentu za poparciem kandydatury posła Szymona Hołownia niż dwa lata jego marszałkowania tutaj, w polskim Sejmie. Któż, jak nie on? - mówił poseł.

Michał Pyzik z PSL także zadeklarował poparcie dla Hołowni. Podkreślił, że Hołownia był bardzo sprawnym organizatorem spraw Sejmu i „otworzył Sejm dla Polek i Polaków”. Paweł Śliz (Polska 2050) stwierdził, że o marszałku Hołowni można mówić „w samych superlatywach”. Zwracał uwagę m.in. na jego cierpliwość przy prowadzeniu obrad, a także „poczucie humoru i styl”. - Z każdego klubu podchodzili posłowie, od prawej do lewej, i dziękowali marszałkowi Hołowni - mówił poseł.

Również Anna Maria Żukowska (Lewica) zapowiadają poparcie jej klubu dla Hołowni stwierdziła, że miał on także tę zaletę, że przyciągnął uwagę młodych ludzi do prac Sejmu. - Znany jest termin Sejmflix. Młodzi ludzie z wielką fascynacją oglądali obrady naszego Sejmu, specjalnie umawiając się na to do kina - to się wcześniej nie zdarzyło, a wszystko dzięki marszałkowi Hołowni - zauważyła posłanka.

Zdaniem Witolda Tumanowicza (Konfederacja) ocena działalności politycznej Hołowni jest negatywna. - Niejednokrotnie atakował Konfederację i naszych polityków w sposób bezpardonowy i nieuczciwy. Zapraszał do wspólnego zdjęcia może zalegalizowanych emigrantów, którzy jednak nielegalnie przekroczyli naszą granicę - powiedział.

Jednocześnie jednak przyznał, że jako marszałek Hołownia "wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i sprawiedliwie". - Opozycja była traktowana uczciwie, projekty Konfederacji nie były blokowane, głos zabieraliśmy, kiedy nam przysługiwał, a obrady były prowadzone sprawnie i z realna troską o porządek - zaznaczył poseł. Dlatego, jak zapowiedział Konfederacja poprze jego kandydaturę na wicemarszałka.

Marcelina Zawisza z koła Razem również zapowiedziała poparcie Hołowni na wicemarszałka. Zwróciła uwagę na wprowadzenie konsultacji projektów poselskich, dzięki czemu można zobaczyć, co obywatele na ich temat myślą. Jak dodała, docenia to, iż w prace Sejmu włączane są nie tylko kluby, ale też koła poselskie.

Copyright

REKLAMA