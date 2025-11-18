Szymon Hołownia wybrany na wicemarszałka Sejmu

Lider Polski 2050 Szymon Hołownia został we wtorek wybrany na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Do tej pory Hołownia był marszałkiem Sejmu, ale zgodnie z umową koalicyjną zastąpił go na tym stanowisku Włodzimierz Czarzasty (Lewica).
Za wyborem Hołowni na wicemarszałka głosowało 261 posłów, przeciw było 14, a od głosu wstrzymały się 162 osoby. Większość bezwzględna wyniosła 219 posłów.
Kandydaturę Hołowni na stanowisko wicemarszałka przedstawił wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że Hołownia był marszałkiem „wrażliwym zarówno na głosy tych, którzy tworzą większość rządową, jak również tych, którzy głośno krzyczą, są w opozycji”. - To zachowanie było po prostu sprawiedliwe przez te dwa lata – dodał.
Wśród zasług Hołowni Kosiniak-Kamysz wymienił m.in. postawienie na otwarty parlamentaryzm, innowacje, dialog ze społeczeństwem i konsultacje społeczne. Podkreślił też wagę wprowadzonych ułatwień w Sejmie dla osób z niepełnosprawnościami.
- Niech te słowa i część przynajmniej tylko dokonań pana marszałka posłużą dla Wysokiej Izby jako najlepsza rekomendacja, żeby mógł kontynuować swoją pracę w prezydium Sejmu. Żeby mógł dalej realizować misję otwartego parlamentaryzmu, żeby dalej prowadził dyplomację parlamentarną i mógł pełnić zaszczytną funkcję wicemarszałka Sejmu Rzeczpospolitej – mówił Kosiniak-Kamysz.
W debacie nad kandydaturą Hołowni głosu nie zabrał przedstawiciel klubu PiS.
Jarosław Urbaniak (KO) argumentował, że wybór wicemarszałka Sejmu to wybór osoby, która będzie zarządzać codzienną pracą posłów. - Po owocach ich poznacie. (...) Wybierzmy najlepszych, a żeby wybierać najlepszych patrzmy na to, co robili ostatnio. Nie ma lepszego argumentu za poparciem kandydatury posła Szymona Hołownia niż dwa lata jego marszałkowania tutaj, w polskim Sejmie. Któż, jak nie on? - mówił poseł.
Michał Pyzik z PSL także zadeklarował poparcie dla Hołowni. Podkreślił, że Hołownia był bardzo sprawnym organizatorem spraw Sejmu i „otworzył Sejm dla Polek i Polaków”. Paweł Śliz (Polska 2050) stwierdził, że o marszałku Hołowni można mówić „w samych superlatywach”. Zwracał uwagę m.in. na jego cierpliwość przy prowadzeniu obrad, a także „poczucie humoru i styl”. - Z każdego klubu podchodzili posłowie, od prawej do lewej, i dziękowali marszałkowi Hołowni - mówił poseł.
Również Anna Maria Żukowska (Lewica) zapowiadają poparcie jej klubu dla Hołowni stwierdziła, że miał on także tę zaletę, że przyciągnął uwagę młodych ludzi do prac Sejmu. - Znany jest termin Sejmflix. Młodzi ludzie z wielką fascynacją oglądali obrady naszego Sejmu, specjalnie umawiając się na to do kina - to się wcześniej nie zdarzyło, a wszystko dzięki marszałkowi Hołowni - zauważyła posłanka.
Zdaniem Witolda Tumanowicza (Konfederacja) ocena działalności politycznej Hołowni jest negatywna. - Niejednokrotnie atakował Konfederację i naszych polityków w sposób bezpardonowy i nieuczciwy. Zapraszał do wspólnego zdjęcia może zalegalizowanych emigrantów, którzy jednak nielegalnie przekroczyli naszą granicę - powiedział.
Jednocześnie jednak przyznał, że jako marszałek Hołownia "wykonywał swoje obowiązki rzetelnie i sprawiedliwie". - Opozycja była traktowana uczciwie, projekty Konfederacji nie były blokowane, głos zabieraliśmy, kiedy nam przysługiwał, a obrady były prowadzone sprawnie i z realna troską o porządek - zaznaczył poseł. Dlatego, jak zapowiedział Konfederacja poprze jego kandydaturę na wicemarszałka.
Marcelina Zawisza z koła Razem również zapowiedziała poparcie Hołowni na wicemarszałka. Zwróciła uwagę na wprowadzenie konsultacji projektów poselskich, dzięki czemu można zobaczyć, co obywatele na ich temat myślą. Jak dodała, docenia to, iż w prace Sejmu włączane są nie tylko kluby, ale też koła poselskie.