Spotkanie prezydentów Dudy i Trumpa. Potwierdzenie sojuszu i zapowiedź wizyty w Polsce

Fot. PAP/EPA/JIM LO SCALZO

Prezydent USA Donald Trump spotkał się w sobotę z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i potwierdził bliski sojusz obu krajów - poinformował Biały Dom w serwisie X. - Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że odwiedzi Polskę - poinformował prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z amerykańskim przywódcą. Zaznaczył, że termin wizyty zależy od kalendarza prezydenta USA.



Trump pochwalił Dudę za zaangażowanie Polski w zwiększenie wydatków na obronność.

"Prezydent Trump spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i potwierdził nasz bliski sojusz. Prezydent Trump pochwalił również prezydenta Dudę za zaangażowanie Polski w zwiększenie wydatków na obronę" - napisał Biały Dom.

Rozmowa, która trwała prawdopodobnie mniej niż 10 minut, rozpoczęła się z godzinnym opóźnieniem bez obecności mediów i wstępnych oświadczeń.

Spotkanie miało miejsce w ośrodku Gaylord National Convention Center pod Waszyngtonem, gdzie odbywa się konferencja Conservative Political Action Conference (CPAC). Podczas wystąpienia na CPAC, tuż po spotkaniu z Dudą, Trump przedstawiał polskiego prezydenta jako "fantastycznego człowieka" i swojego przyjaciela. Twierdził też, że głos na niego w wyborach oddało 84 proc. wyborców polskiego pochodzenia.

"On musi więc robić coś dobrze" - powiedział Trump.

Jak przekazało PAP źródło w PiS, spotkanie prezydentów było przygotowywane od dłuższego czasu, choć trzymane w tajemnicy, a głównym tematem miała być wojna Rosji przeciwko Ukrainie i załagodzeniu sporu Trumpa z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według rozmówcy PAP celem strony polskiej było też, by spotkanie odbyło się przed planowanym na poniedziałek spotkaniem Trumpa z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Po spotkaniu prezydent Andrzej Duda powiedział dziennikarzom, że zaprosił prezydenta Trumpa do Polski.

"Powiedział, że odwiedzi Polskę. Jest kwestią techniczną do ustalenia, w którym to będzie momencie, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze Szczytem Trójmorza, czy to będzie wizyta, która odbędzie się w związku ze zbliżającym się Szczytem NATO w Hadze" - poinformował Andrzej Duda. Dodał, że trudno jest to w tej chwili powiedzieć, gdyż jest to związane z kalendarzem prezydenta Stanów Zjednoczonych.

"Musimy pamiętać, że nie jesteśmy jedynym państwem na świecie i nie jesteśmy też jedynym sojusznikiem, ale powiedział prezydent bardzo wyraźnie, że Polskę odwiedzi" - zaznaczył Andrzej Duda.

