Sondaż: 81 proc. badanych za zakazem sprzedaży alkoholu w Sejmie

Fot. Michal Jarmoluk z Pixabay

Zdaniem 81 proc. badanych sprzedaż alkoholu w budynkach Sejmu powinna być całkowicie zakazana - wynika z opublikowanego w czwartek sondażu Opinia24 dla „Faktów" TVN i TVN24. Przeciwne zdanie wyraziło 14 proc. respondentów.

REKLAMA

„Najwięcej alkoholowych ekscesów parlamentarzystów dotyczy Domu Poselskiego i jego okolic. W restauracji w hotelu poselskim parlamentarzyści mogą kupić alkohol" - wskazano na stronie internetowej stacji.

W artykule przypomniano m.in. ubiegłotygodniową wypowiedź ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego o tym, że w ostatnim czasie pojawili się „patoposłowie” i po 6 latach postanowił wyprowadzić się z sejmowego hotelu.

W sondażu zapytano badanych, czy według nich sprzedaż alkoholu w budynkach Sejmu powinna być całkowicie zakazana. Na pytanie twierdząco odpowiedziało 81 procent respondentów, 14 proc. wybrało odpowiedź „nie”, zaś „nie wiem” i „trudno powiedzieć” 5 proc.

Badanie przeprowadziła sondażownia Opinia24 na zlecenie "Faktów" TVN i TVN24 za pomocą wywiadów telefonicznych CATI, na reprezentatywnej próbie 1001 mieszkańców Polski w wieku 18 i więcej lat. Badanie zrealizowano 13 i 14 października.

Copyright

REKLAMA