Sejm uchwalił ustawę wprowadzającą zakaz reklamy alkoholu

Sejm uchwalił w czwartek ustawę wprowadzającą na terenie całego kraju nocną prohibicję, zakaz reklamy alkoholu i podnoszącą opłatę za sprzedaż alkoholu.

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Za przyjęciem ustawy głosowało 400 posłów, przeciw - 9, od głosu wstrzymało się 4 posłów. Do ustawy zgłoszono 37 poprawek, z których część została przyjęta.

Projekt przygotowała Lewica. Był on rozpatrywany łącznie z poselskim projektem Polski 2050. Komisja Zdrowia jako wiodącą wybrała propozycję Lewicy.

Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje m.in. wprowadzenie nocnej prohibicji w całym kraju w godz. 22.00 - 6.00. Z zakazu wyłączone będę m.in. lokale gastronomiczne.

Ustawa daje też gminom możliwość wprowadzenia na ich terenie zakazu sprzedaży alkoholu do spożycia poza miejscem sprzedaży w godz. 21-22 lub 6-9.

Regulacja wprowadza również całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, w tym piwa. Za jego złamanie przewidziano karę grzywny od 30 tys. zł do 1 mln zł lub ograniczenia wolności.

Zgodnie z regulacjami pracownik, który sprzedaje alkohol, w przypadku wątpliwości co do pełnoletności kupującego będzie miał obowiązek sprawdzenia jego wieku. Dotychczas miał jedynie taką możliwość. W przypadku braku okazania dokumentu sprzedawca ma obowiązek odmówienia sprzedaży alkoholu.

Opakowania alkoholu o pojemności do 300 ml mogą być tylko szklane lub metalowe. Na opakowaniach mają być widoczne ostrzeżenia: o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży, o zakazie prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu i o szczególnej szkodliwości spożywania alkoholu przez osoby do lat 18.

Regulacja podnosi także opłatę za zezwolenie na sprzedaż alkoholu. Dla alkoholi do 18 proc. z 525 zł do 1050 zł, a dla alkoholu powyżej 18 proc. z 2100 zł do 4200 zł.

Przyjęte przez Sejm poprawki dotyczą m.in. zmiany definicji promocji napojów alkoholowych oraz wprowadzają sprzedaż alkoholu na odległość. To poprawki PSL - Trzeciej Drogi.

Przyjęto także poprawkę Polski 2050 dotyczącą zezwoleń na urządzanie gier losowych wykorzystywanych do reklamy alkoholu dozwolonej na podstawie dotychczasowych przepisów. Pozwolenia wydane przed wejściem w życie tej ustawy mają być ważne przez czas, na jaki zostały udzielone.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2027 roku.

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Obraz bridgesward z Pixabay

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