Rusza tegoroczna edycja szkoleń „Wakacje z wojskiem”

Fot. Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji/ Facebook

Od poniedziałku rusza kolejna edycja programu „Wakacje z wojskiem” – dobrowolnych, bezpłatnych szkoleń wojskowych przede wszystkim dla osób w wieku 18-35 lat. Zgłoszenia można składać przez internet, telefonicznie lub osobiście w Wojskowych Centrach Rekrutacji – podaje MON.

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Jak przypomniał resort obrony, tegoroczna edycja programu obejmuje trzy turnusy, po 27 dni każdy, organizowane w blisko 90 lokalizacjach w całej Polsce.

„Pierwsze szkolenie rozpocznie się już 8 czerwca. Każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu wynagrodzenie w wysokości blisko 6 tys. zł brutto, a Wojsko Polskie zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie, opiekę medyczną oraz ubezpieczenie” – poinformowało MON.

Tegoroczne turnusy programu zaplanowano w dniach: 8 czerwca-4 lipca, 13 lipca-8 sierpnia, 17 sierpnia-12 września.

„Program adresowany jest głównie do osób w wieku 18-35 lat – maturzystów, studentów, osób poszukujących wakacyjnego zajęcia lub alternatywy dla pracy sezonowej. Warunkiem udziału jest ukończenie 18. roku życia” – przekazało ministerstwo.

„Uczestnicy będą mogli wybrać jednostkę wojskową zarówno pod kątem terminu i miejsca szkolenia, jak i charakteru służby. Do wyboru będą m.in. jednostki wojsk lądowych, wojsk pancernych, desantowych, rakietowych czy Marynarki Wojennej. Dzięki temu każdy ochotnik będzie miał możliwość znalezienia szkolenia odpowiadającego swoim zainteresowaniom i predyspozycjom” – zapowiedziało MON.

Podczas każdego turnusu – jak poinformowano – przewidziane jest intensywne szkolenie podstawowe, podczas którego uczestnicy poznają podstawy taktyki wojskowej, nauczą się strzelania, zasad przetrwania w terenie, walki wręcz oraz obsługi wybranego sprzętu wojskowego. „Program został przygotowany w sposób nowoczesny i praktyczny – tak, aby poza wiedzą i umiejętnościami dawał również satysfakcję, poczucie sprawczości oraz możliwość działania w zespole” – czytamy na stronie resortu obrony.

Szczegółowe informacje, lista jednostek wojskowych zaangażowanych w program, a także kontaktów dostępne są na stronie: www.zostanzolnierzem.pl.

Jak dodano, udział w tych szkoleniach może być pierwszym krokiem do służby w Wojsku Polskim zarówno w ramach aktywnej rezerwy, Wojsk Obrony Terytorialnej, jak i zawodowej służby wojskowej.

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