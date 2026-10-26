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Rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Putin zażąda wycofania wojsk NATO ze wschodniej flanki?

Data publikacji: 26 października 2026 r. 15:27
Ostatnia aktualizacja: 26 października 2026 r. 16:11
Rozmowy pokojowe ws. Ukrainy. Putin zażąda wycofania wojsk NATO ze wschodniej flanki?
Władimir Putin jest oskarżony przez Międzynarodowy Trybunał Karny o popełnienie zbrodni wojennych. Fot. Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons  

Rosja chce wykorzystać kolejną rundę rozmów pokojowych ws. Ukrainy, by wymusić na NATO ustępstwa, w tym ograniczenie obecności sił NATO na wschodniej flance Sojuszu - do stanu z 1997 r., a więc sprzed przystąpienia Polski do organizacji – uważają informatorzy dziennika „Daily Telegraph”.

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„Oznaczałoby to potencjalne wycofanie wojsk NATO z Polski, Estonii, Łotwy i Litwy, a także Finlandii, która przystąpiła do Sojuszu w 2023 r.” - napisał w poniedziałek brytyjski dziennik. Według anonimowych źródeł dyplomatycznych gazety prawdziwym celem przywódcy Rosji jest uzyskanie ustępstw dotyczących rozszerzenia NATO, które Władimir Putin określa jako „pierwotną przyczynę” wojny z Ukrainą.

Po dłuższej przerwie, bezpośrednie negocjacje między Rosją a Ukrainą, prowadzone przy mediacji Stanów Zjednoczonych, są zaplanowane na listopad w Zjednoczonych Emiratach Arabskich – przekazał w piątek rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow.

„Daily Telegraph” powiadomił, że rosyjski przywódca prawdopodobnie dał się przekonać do powrotu do negocjacji pod wpływem amerykańskiej obietnicy, że żądania Moskwy zostaną omówione, a także decyzji Waszyngtonu o odstąpieniu od dalszych sankcji na eksport rosyjskich paliw.

Dyplomata z jednego z państw europejskich podkreślił w rozmowie z brytyjskim dziennikiem, że stanowisko Europy ws. ewentualnych ustępstw wobec Kremla pozostaje niezmienne, a NATO konsekwentnie wyklucza wycofanie żołnierzy i uzbrojenia „z państw byłego ZSRR”, czyli - w tym przypadku - Litwy, Łotwy i Estonii.

Podobne żądania, dotyczące redukcji potencjału NATO na wschodniej flance oraz wstrzymania akcesji nowych państw, zwłaszcza Ukrainy i Gruzji, strona rosyjska wysuwała pod koniec 2021 r., kilka miesięcy przed pełnowymiarową inwazją na Ukrainę. Roszczenia Kremla zostały wówczas odrzucone. 

Logo PAP Copyright

Fot. Kremlin.ru, CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

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