Prymas: święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia

Fot. J. Andrzejewski / Wikipedia (licencja: CCA SA-3.0 Unported)

Święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia – powiedział prymas Polski abp Wojciech Polak w opublikowanych we wtorek bożonarodzeniowych życzeniach dla wiernych. Hierarcha zaapelował do nich o bycie „świadkami i misjonarzami miłości”.

W opublikowanym przez archidiecezję gnieźnieńską nagraniu prymas życzył wiernym, by nadchodzące święta były dla nich „czasem wyciszenia, czasem pokoju i odzyskania prostoty wiary”.

– Święta Bożego Narodzenia są okazją do świadectwa miłości, cierpliwości i przebaczenia. Wzywają do pojednania i uważnej obecności. W świecie pełnym bólu, niepewności i konfliktów są źródłem pokoju. Bądźmy więc pielgrzymami nadziei, bądźmy zwiastunami pocieszenia, bądźmy świadkami i misjonarzami miłości – powiedział.

Hierarcha nawiązał także do przyjmowania przez wiernych eucharystii w czasie nabożeństw.

– Błogosławiony ten, kto nie tylko przyjmuje chleb z ręki Boga, ale sam staje się chlebem dla innych. Dla tych, którzy cierpią, dla tych, którzy są samotni. Dla tych, którzy czują w sercu pragnienie kochania i bycia kochanymi – zaznaczył metropolita gnieźnieński.

Prymas przypomniał o obchodzonych w mijającym roku rocznicach 1000-lecia koronacji Bolesława Chrobrego i Mieszka II Lamberta, a także o 1025-leciu istnienia archidiecezji i metropolii gnieźnieńskiej.

– Historia i tradycja łączą pokolenia. Umacniają wiarę. Inspirują do tego, abyśmy byli światłem i nadzieją dla drugich. Wszystkim życzę więc pokoju serca i bliskości, która rodzi nadzieję. Niech światło z Betlejem rozjaśnia nasze drogi i zanieśmy je do tych, którym najbardziej go dziś potrzeba – zaapelował duchowny.

