Piątek, 07 listopada 2025 r. 
REKLAMA 8 szczecin
REKLAMA

Prezydent złoży projekt ustawy obniżający ceny energii o 33 proc.

Data publikacji: 07 listopada 2025 r. 13:51
Ostatnia aktualizacja: 07 listopada 2025 r. 13:51
Prezydent złoży projekt ustawy obniżający ceny energii o 33 proc.
Fot. Mikołaj Bujak/KPRM (prezydent.pl)  

Prezydent Karol Nawrocki podpisał w piątek projekt ustawy, obniżający ceny energii o 33 proc., który zostanie skierowany do Sejmu. To realizacja jednej z obietnic złożonych przez Nawrockiego w kampanii prezydenckiej.

REKLAMA

- Polska w roku 2025 stanęła na niechlubnym podium wzrostu cen energii elektrycznej. W Polsce te wzrosty wynosiły 20 proc., większe były tylko w dwóch państwach w Europie (...). Tak być nie powinno - powiedział prezydent. Dodał, że obecnie Polska jest „drugim państwem (w Unii Europejskiej - PAP) z największymi cenami energii elektrycznej po Czechach”.

- Wyszedłem z inicjatywą ustawodawczą, która opiera się na czterech strategicznych punktach. (...) Proponuję nie tylko tarczę, ale tym razem proponuję - jako prezydent Polski - realny miecz do wycięcia z rachunków Polaków za energię elektryczną, tych obciążeń, których Polacy ponosić nie powinni - zadeklarował.

Jak poinformował, projekt zakłada likwidację dodatkowych opłat zawartych w cenie energii, w tym opłaty OZE, mocowej, kogeneracyjnej i przejściowej. Drugi filar - jak mówił - to ograniczenie kosztów certyfikatów, trzeci - ograniczenie opłat dystrybucyjnych, a czwarty - to zmiana zasad bilansowania systemu. Prezydent proponuje też 5-proc. stawkę VAT za prąd.

- Efektem tych wszystkich zmian będzie to, że polskie rodziny będą mogły oszczędzić ponad 800 zł (rocznie) na rachunkach za energię elektryczną w gospodarstwach domowych - podkreślił.

Nawrocki złożył taką deklarację jeszcze jako kandydat na prezydenta na spotkaniu z wyborcami w Augustowie w lutym tego roku. Zapowiedział wówczas, że w ciągu 100 dni od objęcia urzędu doprowadzi do obniżenia cen energii elektrycznej o 33 proc.

Logo PAP Copyright

REKLAMA

Komentarze

haha
2025-11-07 14:59:19
A skąd Nawrocki weźmie na to pieniądze? Prezydent ma swój własny budżet, że tak rozdaje na lewo i prawo?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

8 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA