Prezydent wręczył dwanaście nominacji na stopnie generalskie i admiralski

Prezydent Karol Nawrocki wręczył w sobotę 12 nominacji na stopnie generalskie i jeden admiralski. W swoim wystąpieniu prezydent podkreślił, że należy umacniać nasze sojusze, w tym w NATO. Jak dodał, od tego są polscy generałowie ale przede wszystkim politycy, żeby szanować sojusze, a nie je bezmyślnie podważać.

W sobotniej uroczystości w Dniu Flagi RP na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wziął udział m.in. małżonka prezydenta Marta Nawrocka, wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz szef Sztabu Generalnego WP gen. Wiesław Kukuła.

Prezydent Karol Nawrocki wręczył akty nominacyjne na stopnie generalskie i admiralski dla dwunastu oficerów Wojska Polskiego. Przekazał też 16 flag państwowych, wcześniej powiewających na Pałacu Prezydenckim. Trafiły one do szkół mundurowych z całego kraju, a także Polski Teatr Studio w Wilnie.

Prezydent podkreślił w swoim wystąpieniu, że flaga państwowa jest „najważniejszym punktem odniesienia dla naszej misji, działalności i codziennej pracy”, oraz że jest ona symbolem „wypełnionym wspomnieniem wielu wieków budowania narodowej wspólnoty”.

- Zamknięta w nim jest i radość, i nadzieja, ale też walka, cierpienie, suwerenność, wolność, ale także tęsknota za utraconą suwerennością, wolnością i niepodległością - zauważył prezydent. - We fladze Rzeczypospolitej Polskiej, w barwach białej i czerwonej, zamknięci jesteśmy jako narodowa wspólnota, na tym samym fundamencie tożsamości i wartości, które dzisiaj nas tutaj spotkały – dodał.

Nawrocki mówił, że dzisiaj wysyłamy sygnał o jedności narodu oraz o jego wspólnocie, a także o ciągłości pokoleń i Rzeczpospolitej Polskiej. - Chciałbym, abyśmy wszyscy sobie uświadomili (...), że my naszą misję wykonujemy dziś przez chwilę, a Rzeczpospolita trwała i trwać będzie w kolejnych pokoleniach. Bez tej misji nie będzie nigdy dobrego prezydenta, dobrego rządu, ani dobrego generała. Musimy myśleć o trwałej, ponad tysiącletniej Rzeczpospolitej i tej, która trwać będzie przez kolejne tysiąc lat - dodał.

Prezydent zwrócił się również do generałów. - Proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje za dzisiejsze nominacje. One są wyrazem głębokiego szacunku do waszej drogi, którą już przeszliście. Są szacunkiem dla waszego profesjonalizmu, dla waszej dyspozycyjności wobec Rzeczpospolitej Polskiej - oświadczył. - Z waszych życiorysów płynie głębokie przekonanie o tym, że Rzeczpospolita będzie bezpieczna i wobec tego przekonania gotowi byliście do wypełniania nawet bardzo trudnych misji w Polsce i poza granicami naszej ukochanej ojczyzny - dodał Nawrocki.

Podkreślił, że chciałby, aby mieli oni także „głębokie przekonanie, że najważniejsza jest siła wojska polskiego”. Mówił też o konieczności umacniania sojuszu, w tym NATO.- Należy umacniać nasze międzynarodowe sojusze, dzięki którym czujemy się silniejsi i stabilniejsi, w tym Sojusz Północnoatlantycki. Od tego są polscy generałowie, ale przede wszystkim od tego są polscy politycy, żeby szanować sojusze, a nie je bezmyślnie podważać - powiedział prezydent.

Karol Nawrocki zwrócił uwagę, że wojsko powinno rozwijać wszystkie rodzaje sił zbrojnych, wyciągając wnioski ze zmieniającej się sytuacji w polityce międzynarodowej.- Wojsko w XXI wieku potrzebuje mieć kadrę dowódczą, która rozumie zmieniające się na świecie okoliczności i konieczność bycia przez Polskę i Polaków gotowymi do obrony i ataku z lądu, powietrza i wody, a także budowania wielodomenowości polskich sił zbrojnych i dostrzegania wszystkich tendencji - wskazał prezydent.

Ocenił, że ostatnie nominacje generalskie przyczynią się do stworzenia „nowoczesnej hierarchii polskich sił zbrojnych”. Jak dodał, nowo nominowani generałowie „są wielkimi patriotami”, a przy tym zdają sobie sprawę, że sytuacja na świecie szybko się zmienia, a oni są gotowi „do tych zmian się dopasować”.

Mianowani w sobotę oficerowie otrzymali honorowe buzdygany, które wręczył im wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Szef MON podkreślił w swoim wystąpieniu, że uroczystość jest dowodem na to, że współdziałanie jest możliwe. - Nie doszłoby do nominacji generalskich, gdyby nie wniosek ministra obrony narodowej, akceptacja prezydenta Rzeczpospolitej i kontrasygnata premiera. To jest obowiązek współdziałania nakreślony w konstytucji. To jest przywilej i zaszczyt działania na mocy konstytucji i najważniejszych organów państwa. I to współdziałanie, pomimo różnych wydarzeń, słów, które często padają, jest możliwe - podkreślił.

Szef MON mówił też o potrzebie budowy nie tylko silnej armii, ale silnego społeczeństwa, takiego, które potrafi współdziałać na rzecz państwa. - Trzy rzeczy: silne społeczeństwo, silna armia, silny sojusz. Bez tych dwóch pierwszych w tym trzecim też niewiele byśmy znaczyli tak naprawdę, bo liczą się tylko z silnymi - dodał wicepremier. Jako przestrogę wskazał na zbliżającą się setną rocznicę zamachu majowego, który, jak ocenił, podzielił Polskę i doprowadził do tego, że kraj nie był gotowy na obronę w 1939 roku.

Na stopień generała dywizji mianowani zostali: gen. bryg. Dariusz Lewandowski – dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej oraz gen. bryg. Michał Strzelecki – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych.

Na stopień generała brygady mianowani zostali: dowódca 20 Brygady Zmechanizowanej płk Dariusz Dróżdż; dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej płk Krzysztof Duda, dowódca 21 Brygady Strzelców Podhalańskich płk Marcin Dusza; dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej płk Piotr Gołos; I zastępca dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej płk Jarosław Kowalski; szef Zarządu Wojsk Rakietowych i Artylerii w Dowództwie Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych płk Andrzej Kupis; zastępca Dowódcy Transformacji i Szkolenia Sił Zbrojnych płk Andrzej Lis; dowódca 18 Brygady Artylerii płk Piotr Męczyński oraz zastępca Szefa Zarządu Szkolenia P7 w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego płk Robert Polak.

Na stopień kontradmirała mianowany został kmdr Przemysław Karaś - zastępca dowódcy Centrum Operacji Morskich, zastępca dowódcy Komponentu Morskiego.

(PAP)

