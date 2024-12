Prezydent podpisał ustawę o wolnej Wigilii, skieruje ją do TK w trybie kontroli następczej

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o podpisaniu ustawy o wolnej Wigilii i skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej, m.in. ze względu na uwagi organizacji pracowników, że regulacja dyskryminuje pracowników handlu - przekazała PAP szefowa KPRP Małgorzata Paprocka.

Minister w prezydenckiej kancelarii powiedziała w piątkowej rozmowie z PAP, że nowelizacja ustawy o dniach wolnych od pracy zostanie poddana kontroli przez TK z uwagi na wątpliwości, które były podnoszone przede wszystkim podczas rozmów prowadzonych w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami pracodawców i pracowników. Dodała, że w ich trakcie zwracano uwagę na kwestie braku konsultacji ustawy i zaskoczenia obu stron tymi przepisami.

"Organizacje pracowników, przede wszystkim +Solidarność+ kładła też nacisk na dyskryminacyjny charakter ustawy wobec pracowników zatrudnionych w handlu. W związku z tym prezydent zdecydował, że ustawa będzie poddana kontroli przez TK, ale w trybie następczym, czyli ustawa wchodzi w życie, ale punktowo w tych aspektach, które budzą duże zaniepokojenie partnerów społecznych, zostanie skierowana do TK" - powiedziała Paprocka.

Doprecyzowała, że skierowanie ustawy do TK w trybie kontroli następczej jest możliwe dopiero po jej publikacji, wobec czego stanie się to najprawdopodobniej na początku stycznia.

W późniejszej rozmowie z dziennikarzami Paprocka tłumaczyła, że zastrzeżenia prezydenta dotyczą wprowadzenia trzeciej, dodatkowej niedzieli pracującej w grudniu dla pracowników handlu. Wskazała, że - choć w ustawie zastrzeżono, że będą oni mogli w tym czasie pracować tylko w dwie niedziele - jednak, jak argumentowała, nie wiadomo, czy zostało to odpowiednio uregulowane i czy przepisy nie będą obchodzone.

"Już dzisiaj widać, że praktyka stosowania tego typu przepisów jest bardzo różna. Prezydent chciałby, by sytuacja była jednoznaczna i sytuacja pracowników handlu nie była gorsza od innych pracowników" - zaznaczyła prezydencka minister.

Zapewniła, że wniosek prezydenta do TK będzie dotyczył wyłącznie oceny sytuacji pracowników handlu, a nie samej wolnej Wigilii. "Kwestia tego, że od przyszłego roku Wigilia jest wolna od pracy, pozostaje poza sporem" - zaznaczyła.

Paprocka podkreśliła też, że prezydent jest zwolennikiem wolnej Wigilii i, gdyby ustawa dotyczyła tylko tej kwestii, jak w pierwotnym projekcie złożonym w Sejmie, to nie miałby żadnych wątpliwości co do ustawy.

W połowie grudnia prezydent Duda zaprosił przedstawicieli pracodawców i pracowników do Pałacu Prezydenckiego, by skonsultować z nimi nowelę w sprawie wolnej Wigilii. Przeciwko ustawie protestowała m.in. Solidarność. Szef "S" Piotr Duda przekonywał, że jest za wolną Wigilią, ale nie zgadza się na trzy niedziele pracujące w grudniu. "W tej nowelizacji nikt nie może być dyskryminowany, a ta ustawa dyskryminuje część pracowników, w tym przypadku pracowników handlu detalicznego i handlu hurtowego" - ocenił.

Ustawa o wolnej Wigilii przewiduje ustanowienie 24 grudnia dniem wolnym dla wszystkich pracowników, w tym pracowników placówek handlowych.

Ustawa przewiduje też, że od 2025 r. trzy niedziele poprzedzające Wigilię (a nie dwie jak dotychczas) będą handlowe, jednak w grudniu pracownik handlu nie będzie mógł pracować więcej niż dwie niedziele.

Regulacja wejdzie w życie 1 lutego 2025 r.

Prezydent może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności już podpisanej i ogłoszonej w Dzienniku Ustaw ustawy z Konstytucją w trybie kontroli następczej. Wniosek taki prezydent może złożyć w dowolnym czasie wobec każdej obowiązującej ustawy, a także umowy międzynarodowej lub rozporządzenia. Wniosek nie wpływa na obowiązywanie objętego nim aktu prawnego. Dopiero Trybunał Konstytucyjny może uchylić moc obowiązującą przepisów, o ile uzna ich niezgodność z Konstytucją.

