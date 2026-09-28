Prezydent i szef MON w dniu święta WOT podziękowali terytorialsom za ich służbę

Fot. Facebook/ WOT

Prezydent Karol Nawrocki w dniu święta WOT złożył terytorialsom wyrazy uznania za ich służbę, a także gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Polski. Jesteście tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa, i gdzie potrzebują was Polacy — podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

REKLAMA

27 września — po raz dziewiąty — obchodzone jest święto najmłodszego polskiego Rodzaju Sił Zbrojnych, czyli utworzonych w 2017 r. Wojsk Obrony Terytorialnej. Na datę święta wybrana została rocznica utworzenia Polskiego Państwa Podziemnego. Stało się tak z m.in. z uwagi na dziedziczone przez formację tradycje, a także stojące za jej misją wartości.

Z okazji święta terytorialsów prezydent Karol Nawrocki złożył im wyrazy uznania za ich "służbę, gotowość i odpowiedzialność za bezpieczeństwo Rzeczypospolitej". "Jesteście zawsze gotowi, zawsze blisko – tam, gdzie potrzebuje was Polska i Polacy. Dziękuję za waszą służbę Ojczyźnie" - napisał Nawrocki w niedzielę na platformie X.

Za codzienną służbę żołnierzom WOT podziękował w dniu ich święta także wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. "Jesteście tam, gdzie wymaga tego bezpieczeństwo państwa, i gdzie potrzebują was Polacy. Każdego dnia dbacie o bezpieczeństwo Rzeczypospolitej i wschodniej flanki NATO, niesiecie pomoc w sytuacjach kryzysowych, budujecie odporność naszego społeczeństwa, dzieląc się swoją wiedzą w czasie szkoleń wGotowosci" - podkreślił szef MON we wpisie na X. "Dziękuję wam, waszym rodzinom i bliskim za wsparcie, jakie otrzymujecie od nich każdego dnia służby" - dodał.

Z kolei Sztab Generalny Wojska Polskiego życzył żołnierzom WOT "bezpiecznej służby, satysfakcji i siły do dalszego działania". We wpisie na X SG WP podziękował terytorialsom za ich służbę na granicy, wsparcie podczas kryzysów i klęsk żywiołowych, pomoc lokalnym społecznościom, a przede wszystkim — jak podkreślono - "za codzienną gotowość do działania". "Wasze zaangażowanie, profesjonalizm i codzienna praca wzmacniają bezpieczeństwo Polski i jej obywateli — DZIĘKUJEMY!" - czytamy.

27 września 1939 r. w oblężonej Warszawie utworzono Służbę Zwycięstwu Polski, co dało początek budowie ogólnopolskich struktur konspiracyjnych. Jak wskazano w komunikacie opublikowanym w piątek na stronie WOT, wybór daty święta formacji wiąże je "z pamięcią o tych, którzy mimo okupacji kontynuowali walkę o niepodległość i podtrzymywali ciągłość polskiej państwowości". Podkreślono ponadto, że dowództwo formacji dziedziczy tradycje Komendy Głównej AK. Do tego dziedzictwa — jak czytamy — nawiązuje również symbolika formacji — obecny na orle i oznakach WOT znak Polski Walczącej.

Koncepcja obecnych WOT, do których mogą wstępować zarówno ochotnicy bez wcześniejszego przygotowania wojskowego, jak i rezerwiści, została przyjęta w kwietniu 2016 r., gdy szefem MON był Antoni Macierewicz, 1 stycznia 2017 r. WOT zostały powołane jako odrębny rodzaj sił zbrojnych. To piąty rodzaj Sił Zbrojnych obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Specjalnych.

Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności w czasie pokoju. W czasie wojny to współdziałanie z wojskami operacyjnymi. Motto formacji to "zawsze gotowi, zawsze blisko".

Copyright

REKLAMA