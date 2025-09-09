Wtorek, 09 września 2025 r. 
REKLAMA 23 szczecin
REKLAMA
  • Strona główna
  • Kraj
  • Premier: w związku z ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad zamkniemy granice z Białorusią

Premier: w związku z ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad zamkniemy granice z Białorusią

Data publikacji: 09 września 2025 r. 14:15
Ostatnia aktualizacja: 09 września 2025 r. 14:24
Premier: w związku z ćwiczeniami rosyjsko-białoruskimi Zapad zamkniemy granice z Białorusią
Fot. PAP/Leszek Szymański  

W piątek zaczynają się agresywne ćwiczenia rosyjsko-białoruskie Zapad; w związku z tym w nocy z czwartku na piątek zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe - poinformował we wtorek premier Donald Tusk.

Premier przypomniał przed posiedzeniem rządu, że rozpoczynają się w piątek manewry na terenie Białorusi, bardzo bliskim do polskiej granicy, o charakterze agresywnym ze strony rosyjsko-białoruskiej. Zaznaczył, że celem symulacji ich działań jest m.in. Przesmyk Suwalski.

Dodał, że dochodzi też do innych prowokacji ze strony Rosji i Białorusi - na terenie kraju i poza nim.

- W związku z tym, ze względu na bezpieczeństwo państwa, zamkniemy granice z Białorusią, w tym przejścia kolejowe, w związku z manewrami Zapad, w czwartek o północy, z czwartku na piątek - powiedział szef rządu.

(ip)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Jakie to
2025-09-09 14:35:07
głupie...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

23 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję