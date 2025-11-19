Premier podpisał rozporządzenie. Stopień alarmowy CHARLIE na określonych liniach kolejowych

Fot. Dariusz Gorajski

Trzeci stopień alarmowy CHARLIE na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa będzie obowiązywał od północy do 28 lutego 2026 r. – poinformowało we wtorek wieczorem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

„Premier podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy na obszarach linii kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.” – poinformowało RCB. Zaznaczono, że stopień CHARLIE będzie obowiązywał od północy z wtorku na środę do 28 lutego 2026 r., do godz. 23.59.

Decyzja o wprowadzeniu wyższego stopnia alarmowego zapadła po tym, jak dwóch Ukraińców współpracujących z rosyjskimi służbami w sobotę wysadziło fragment toru na trasie kolejowej Warszawa – Dorohusk w miejscowości Mika na Mazowszu (pow. garwoliński). W innym miejscu, w niedzielę, niedaleko stacji kolejowej Gołąb na Lubelszczyźnie (pow. puławski) pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej.

– Wszyscy chyba mamy świadomość, że doszło do zdarzenia bezprecedensowego. To jest być może najpoważniejsza dzisiaj z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego sytuacja od momentu wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. Przekroczono pewną granicę – powiedział we wtorek w Sejmie premier Donald Tusk.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb i administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień alarmowy CHARLIE – trzeci w czterostopniowej rosnącej skali – jest jak do tej pory najwyższym w Polsce. Wprowadzany był już dla cyberprzestrzeni (CHARLIE-CRP).

CHARLIE – trzeci stopień alarmowy – oznacza m.in. wprowadzenie dyżurów, w tym osób odpowiedzialnych za procedury w przypadku zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

System jest czterostopniowy – ALFA, BRAVO, CHARLIE i DELTA (najwyższy) – i tak samo dla cyberprzestrzeni – ALFA-CRP, BRAVO-CRP, CHARLIE-CRP i DELTA-CRP. Obecnie w całym kraju do 30 listopada obowiązują stopnie alarmowe BRAVO i BRAVO-CRP i takie same dla polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami kraju.

Według informacji resortu spraw wewnętrznych stopnie alarmowe na podstawie ustawy o działaniach antyterrorystycznych wprowadzano w naszym kraju podczas międzynarodowych wydarzeń, a później w związku z zagrożeniem wynikającym z napaści Rosji na Ukrainę.

Po raz pierwszy – od 7 do 10 lipca 2016 r. w związku ze szczytem NATO w Warszawie – wprowadzono pierwszy stopień alarmowy ALFA.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw wewnętrznych i szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki – minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii szefa ABW, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów.

