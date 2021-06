Premier: Od 13 czerwca i od 26 czerwca luzowanie obostrzeń

Od 13 czerwca i od 26 czerwca wprowadzane jest dalsze luzowanie obostrzeń, w tym drugim terminie na całe wakacje - poinformował w czwartek premier Mateusz Morawiecki.

Podczas konferencji prasowej premier mówił, że coraz więcej osób przyjmuje drugą dawkę szczepień, a łączna liczba szczepień to ponad 23 miliony, z czego "14 milionów osób zaszczepionych albo jedną, albo dwoma dawkami".

Premier podkreślał, że obecna infrastruktura związana ze szczepieniami umożliwia dokonanie dużo większej liczby szczepień, niż się na nie zgłasza obywateli.

- Już od 13 czerwca chcemy wprowadzić zmiany, a od 26 czerwca kolejne zmiany, które będą obowiązywały przez okres wakacji, czyli cały lipiec i sierpień - poinformował szef rządu.

Ostateczne pozbywanie się wszystkich obostrzeń, dodał, będzie uzależnione od liczby osób zaszczepionych.

- W najbliższych dniach otworzymy Stadion Narodowy dla strefy kibica, bo rozpoczynają się Mistrzostwa Europy, których Polska jest częścią, oby jak najdłużej - powiedział premier. - Chcemy wspólnie móc się cieszyć utrzymując dyscyplinę sanitarną, ale strefa kibica na stadionie narodowym będzie otwarta - dodał.

Poinformował, że od 13 zerwca więcej osób będzie mogło przebywać w kościołach - dopuszczalna będzie połowa zajętych miejsc dla wiernych.

- Połowa miejsc w kościołach będzie mogła być zajęta - zapowiedział. Ocenił, że taka decyzja wyrównuje warunki "w stosunku do niektórych innych instytucji i tych warunków, które gdzie indziej obowiązują".

Zmniejszanie limitów widzów i gości

Większość kolejnych nowych zasad będzie obowiązywała od 26 czerwca. - Łagodzimy ograniczenia na okres wakacyjny i będziemy je dostosowywać do liczby zachorowań - powiedział Morawiecki.

Według niego, od 26 czerwca, targi i konferencje będą mogły zaprosić większą liczbę gości, gdyż dotychczasowych limit - jedna osoba na 15 m2 - zostanie zmieniony na limit jednej osoby na 10 m2.

Także wydarzenia sportowe i koncerty na obiektach sportowych będą się odbywać z większą liczbą widzów. Od 26 czerwca będzie można zająć 50 proc. miejsc na takich wydarzeniach - zapowiedział premier.

W hotelach i obiektach wypoczynkowych limit dopuszczalnych miejsc zajętych przez gości będzie wynosił do 75 proc. Premier wyjaśnił, że do tego limitu nie będą wliczane dzieci do 12. roku życia. "Chcemy tym samym zachęcić dzieci i młodzież do wyjazdów wakacyjnych podkreślił Morawiecki.

