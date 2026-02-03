Pracownik resortu obrony z zarzutami współpracy z obcym wywiadem

We wtorek rano zatrzymany został wieloletni pracownik resortu obrony, przedstawiono mu zarzuty współpracy z obcym wywiadem - poinformowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, trwają czynności procesowe.

„Informujemy, że dzisiaj w godzinach porannych w siedzibie MON (al. Niepodległości, Warszawa) doszło do zatrzymania wieloletniego pracownika resortu obrony narodowej. Osobie zostały przedstawione zarzuty współpracy z obcym wywiadem” - podało MON na platformie X.

Resort zaznaczył, że sprawę prowadzi Służba Kontrwywiadu Wojskowego, „która podczas zatrzymania współpracowała z Departamentem do Spraw Wojskowych Prokuratury Krajowej oraz Żandarmerią Wojskową”. - Obecnie trwają czynności procesowe - poinformowało MON.

Według nieoficjalnych informacji uzyskanych przez PAP zatrzymany to pracownik cywilny z Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON. (PAP)

