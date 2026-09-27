Poruszająca homilia rannego księdza z Jarosławia [FILM]

Kadr z filmu. Źródło: YouTube FaraTV

Medalem Misji Jana Karskiego uhonorowani zostali księża Adrian Mantykiewicz oraz Marek Pieńkowski z opactwa sióstr Benedyktynek w Jarosławiu — poinformowało w niedzielę PAP Towarzystwo Jana Karskiego.

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W komunikacie przypomniano, że „polska i międzynarodowa opinia poruszona została bestialskim mordem na kapłanie Opactwa Jarosławskiego księdzu Stanisławie Zbojniewiczu, jakiego dokonał obywatel ukraiński Ihor M. działając pod wpływem — jak wynika ze wstępnych ekspertyz medycznych — dysfunkcji psychotycznej”. „Inny duchowny, ksiądz Marek Pieńkowski walczy o życie w szpitalu. Poszkodowane zostały trzy inne osoby, w tym jeszcze jeden kapłan, ksiądz Adrian Mantykiewicz” - dodano.

Ksiądz wybaczył sprawcy i wezwał do modlitwy za niego

Zwrócono uwagę, że kapłan podczas nabożeństwa w opactwie wygłosił homilię, w której w imieniu księdza Stanisława, Marka i swoim własnym wybaczył sprawcy i wezwał do modlitwy za niego.

- Wybaczamy i prosimy o modlitwę za nas, ale w sposób szczególny proszę was o modlitwę za naszego oprawcę i o łaskę nawrócenia dla niego. Jemu ta modlitwa jest najbardziej potrzebna. Zło, które się wydarzyło w naszym opactwie, musimy zwyciężyć miłością i przebaczeniem — powiedział ks. Adrian.

Duchowny wezwał również do powstrzymania się od resentymentów. - Proszę was, abyście nie winili narodu, z którego był oprawca, bo zła dokonał konkretny człowiek. Nie odpowiadajmy nienawiścią, ale miłością, wsparciem, zrozumieniem i troską — podkreślił.

W komunikacie Towarzystwa Jana Karskiego napisano, że „kiedy Polskę ogarnia fala szowinizmu i nienawiści do obcych, w tym do Ukraińców, postawa jarosławskiego kapłana wymaga szczególnego szacunku". „Przestrzega on przed złem, jakie się już rozlewa, a może jeszcze szerzej. Jest to ta sama misja, która motywowała Jana Karskiego do heroicznej akcji na rzecz ratowania podczas okupacji skazanych na poniżenie, prześladowanie i eksterminację” - oceniono.

„Dlatego dziś Medalem Misji Jana Karskiego honorujemy księdza Adriana. Jest światłem i nadzieją polskiego Kościoła. Wzorem postawy obywatelskiej i mądrej solidarności z potrzebującymi” - podkreślono.

Towarzystwo Jana Karskiego w kolejnym komunikacie przekazało PAP, że „kiedy udało im się skontaktować z księdzem Adrianem Mantykiewiczem oświadczył on, iż medal powinien otrzymać wspólnie z księdzem Markiem Pieńkowskim, o którego życie trwa walka".

„Ksiądz Adrian oświadczył, że postawa księdza Marka w kwestii przebaczenia i modlitwy za sprawcę byłaby dokładnie taka sama jak jego. Razem od początku wojny wywołanej przez Rosję pomagali Ukrainie i Ukraińcom oraz do dziś to czynią. Solidarnie. Solidarność medalowa powinna zatem dotyczyć ich obu. Tak się stanie. Medal Misji Jana Karskiego zostaje przyznany obu księżom” - napisano w komunikacie.

Tragedia w klasztorze

Do tragicznych wydarzeń doszło w czwartek rano. 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru sióstr Benedyktynek w Jarosławiu, z kuchni wziął nóż kuchenny. Mężczyzna zaatakował pięć osób: czterech mężczyzn oraz kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław.

Dwie poszkodowane osoby w stanie ciężkim przebywają w szpitalu w Jarosławiu. Zgodnie z przekazanymi informacjami ich stan od piątku pozostaje stabilny. Ranna kobieta jest hospitalizowana w Przeworsku.

W sobotę Sąd Rejonowy w Jarosławiu zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Decyzją sądu areszt będzie wykonywany w warunkach szpitalnych. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że u mężczyzny stwierdzono ostre wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów.

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