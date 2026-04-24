Piątek, 24 kwietnia 2026 r. 
REKLAMA 15 szczecin
REKLAMA

Polska zaskarży do TSUE umowę z Mercosur

Data publikacji: 24 kwietnia 2026 r. 15:24
Fot. pixabay.com  

Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował w piątek, że polski rząd skieruje skargę na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE.

REKLAMA

– Polska zaskarży umowę Unia Europejska – Mercosur do TSUE. Rząd polski skieruje skargę na umowę zawartą pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur do Trybunału Sprawiedliwości UE - poinformował Kosiniak-Kamysz, który w piątek uczestniczył w otwarciu terminalu wspierającego MPL Kraków-Balice.

Jak dodał, to będzie drugi wniosek, który zostanie złożony w tej sprawie. Przypomniał, że pierwszy powstał z inicjatywy europosłów PSL Krzysztofa Hetmana i Adama Jarubasa został złożony przez PE. - Drugi wniosek zostanie złożony teraz przez kraj członkowski, przez Polskę - podkreślił szef MON na konferencji prasowej.

- Zaskarżymy tę umowę. Mamy czas do 26 maja. Rozmawiałem o tej skardze z premierem Donaldem Tuskiem, ministrem rolnictwa Stefanem Krajewskim, który w merytoryczny sposób będzie przygotowywał tę skargę, a później w stosownej procedurze, przy użyciu naszych ministrów, złożymy skargę do TSUE - zapowiedział wicepremier. - Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku - dodał wicepremier. Jego zdaniem, również sposób wdrażania umowy nie jest prawidłowy.

Jak podkreślił, jest to również dobra odpowiedź na postulaty zgłaszane przez rolników. - My słuchamy tych głosów na każdym etapie i tutaj w rządzie Polskie Stronnictwo Ludowe jest gwarantem tego, że ten głos polskiej wsi jest po prostu słyszalny, wysłuchany - oświadczył prezes PSL. - Czas mamy do 26 maja, chciałbym żeby to się stało jak najszybciej - dodał.

Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że wniosek będzie rozpatrywany jako całość, „dlatego musi być jak najbardziej profesjonalnie przygotowany”. - Takie zadanie dostał minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski, żeby w najbardziej profesjonalny sposób przygotować tę skargę - dodał.

Szef MON podkreślił, że chodzi o bezpieczeństwo konsumentów. - Nie może być tak, że my chronimy rynek europejski, dbamy o konsumenta, nasi rolnicy wypełniają najwyższe standardy produkcyjne, cały czas budują potencjał bezpieczeństwa żywnościowego, stosują się do bardzo restrykcyjnych zasad, a wpuścimy towary, które są niewiadomego pochodzenia - argumentował.

- Chcemy też chronić własny rynek, bo my po to mamy wspólną politykę rolną, żeby wspierać rolników europejskich i chronić rynek i rolników europejskich. Trzecia rzecz to sposób procedowania. Procedura, która została zastosowana jest niezgodna z przepisami Unii Europejskiej - ocenił minister obrony.

Przedstawiciele UE i państw Mercosuru 17 stycznia br. podpisali umowę o partnerstwie i przejściową umowę handlową. Zgodę na to 9 stycznia wyraziła większość Rady UE, przy sprzeciwie: Polski, Francji, Irlandii, Węgier i Austrii. Umowa o partnerstwie musi jeszcze zostać ratyfikowana przez wszystkie kraje członkowskie UE.

Parlament Europejski skierował pod koniec stycznia wniosek o zbadanie zgodności umowy z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. W połowie marca br. Sejm przyjął uchwałę, w której zwrócił się do rządu o wniesienie skargi do TSUE w imieniu Polski, niezależnie od skargi złożonej przez Parlament Europejski. Na początku kwietnia prezydent Karol Nawrocki skierował do premiera Donalda Tuska list z żądaniem natychmiastowego zaskarżenia umowy UE z krajami Mercosur do TSUE.

Premier Donald Tusk informował pod koniec marca, że rząd na razie nie przewiduje złożenia skargi do TSUE w sprawie umowy z Mercosurem. Jak mówił, skarga została już złożona na wniosek Parlamentu Europejskiego.

Decyzja o wniesieniu skargi do TSUE podejmowana jest na poziomie rządu, a formalnie skargę wnosi kraj jako państwo członkowskie UE.

Pod koniec marca KE poinformowała, że umowa handlowa między Unią Europejską i krajami południowoamerykańskiego bloku Mercosur będzie tymczasowo stosowana od 1 maja br. ze wszystkimi państwami, które zakończą procedury ratyfikacji i powiadomią o tym Wspólnotę przed końcem marca. Umowę ratyfikowały i powiadomiły o tym KE: Argentyna, Brazylia i Urugwaj. Niedawno umowę ratyfikował też Paragwaj.

Oznacza to, że od 1 maja br. możliwe będzie sprowadzanie do UE produktów takich jak wołowina, drób, nabiał, cukier i etanol po bardziej korzystnych dla południowoamerykańskich producentów stawkach celnych. Taka obniżka będzie jednak dotyczyć tylko określonych w umowie ilości danego produktu. W zamian kraje Mercosuru obniżą uznawane w wielu przypadkach za zaporowe cła na europejskie towary przemysłowe, w tym samochody.

Obowiązywać będą zapisy porozumienia w części dotyczącej tylko handlu, ponieważ jest to kompetencja Komisji Europejskiej. W praktyce oznacza to natychmiastowe zniesienie ceł i barier handlowych. Do czasu pełnej ratyfikacji czekać będą inne, pozahandlowe kwestie, np. ochrona inwestycji i kwestia zamówień publicznych. W tym przypadku potrzebna będzie ratyfikacja Parlamentu Europejskiego i państw członkowskich.

Od 1 maja br. będzie też obowiązywała tzw. klauzula ochronna do umowy, co ma stanowić odpowiedź na obawy rolników, którzy przewidują nadmierny napływ produktów z Mercosuru do UE. Będzie uruchamiana, jeśli ceny danego produktu w UE wskutek importu z Mercosuru spadną o 5 proc. Wówczas możliwe będzie podniesienie ceł na dany produkt lub nawet zakaz wwozu do UE. 

Logo PAP Copyright

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

REKLAMA

Pogoda

15 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA