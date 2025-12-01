Polska otrzymała 93 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy

Dotychczas w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) Polska otrzymała 93 mld zł; w poniedziałek w ramach czwartego i piątego wniosku o płatność przelano 26 mld zł - podał resort funduszy i polityki regionalnej. Dodał, że w grudniu Polska złoży dwa kolejne wnioski na ponad 30 mld zł.

Resort podał, że do Polski wpłynęło w poniedziałek z Komisji Europejskiej 26 mld zł z czwartego i piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). „To oznacza, że nasz kraj otrzymał już 93 mld zł z KPO w ramach pięciu wniosków o płatność z KPO” - podkreślono.

- Oczekiwaliśmy tego przelewu. To oznacza, że w mniej niż dwa lata do Polski z KPO trafiło prawie 100 mld zł. W przyszłym roku według szacunków ta siła inwestycyjna, to jest co najmniej plus 1 proc. wzrostu PKB - wskazała w poniedziałek na konferencji prasowej w Gdańsku minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Zwróciła uwagę, że największą skalę potrzeb finansowych mają dziś projekty związane z transformacją energetyczną: odnawialne źródła energii, rozwój infrastruktury przesyłowej i dystrybucyjnej oraz inwestycje w energetykę wiatrową na Bałtyku.

Innym kluczowym obszarem, jak mówiła minister, są inwestycje kolejowe — modernizacja i zakup taboru, remonty dworców oraz budowa nowych linii kolejowych.

Przypomniała również, że środki z KPO finansują także rozwój infrastruktury społecznej, w tym szpitale, żłobki.

- Z KPO finansujemy także zakładanie szybkiego internetu tam, gdzie komercyjnie to by się nie opłaciło. Wszędzie mieszkają ludzie, wszędzie potrzebują usług, wszędzie chcą mieć możliwość zdalnej pracy, zwłaszcza nie w samych metropoliach i to są dzisiaj główne obszary, w które idą pieniądze z KPO - powiedziała Pełczyńska-Nałęcz.

Według ministerstwa w 2026 roku w ramach KPO do Polski wpłynie kolejne 100 mld zł, a w grudniu złożone zostaną dwa kolejne wnioski o wypłatę na ponad 30 mld zł.

W komunikacie wyjaśniono, że do 24 listopada br. z KPO zawarto 905 tys. umów o objęcie wsparciem przedsięwzięć na ponad 164 mld zł (68,3 proc. wszystkich środków z KPO).

Dodano, że środki z czwartego i piątego wniosku o płatność, czyli tych które do Polski trafiły w poniedziałek, trafią na dofinansowanie inwestycji m.in. w zakresie infrastruktury i taboru kolejowego, ochrony zdrowia, energetyki.

Do tej pory Polska złożyła pięć z dziewięciu planowanych wniosków o płatność z KPO. Z poprzednich trzech wniosków nasz kraj otrzymał łącznie 67 mld zł - 27 mld zł z pierwszego wniosku i 40 mld zł z 2 i 3 wniosków o płatność.

Aby można było złożyć kolejne wnioski o płatność - przypomniało MFiPR - Polska musi zakończyć ostatnią rewizję KPO, którą złożyła we wrześniu br. do Komisji Europejskiej. „20 listopada br. Kolegium Komisarzy zaakceptowało zaproponowane w niej zmiany. 12 grudnia br. Rada UE ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) ma przyjąć projekt zmienionej decyzji wykonawczej Rady UE zatwierdzającej zmiany w polskim KPO, co formalnie zakończy proces jego rewizji. Przeprowadzenie i zakończenie rewizji KPO umożliwi wysłanie szóstego i siódmego wniosku o płatność z KPO, co jest planowane na koniec grudnia br.” - dodano.

Poinformowano ponadto, że ostatnie wnioski o płatność z KPO (ósmy i dziewiąty) zostaną złożone w 2026 r.

Po rewizji polskie KPO rewizji składa się z 57 inwestycji i 54 reform, a nasz kraj ma uzyskać ok. 232 mld zł (54,71 mld euro), w tym 107 mld zł (25,27 mld euro) w postaci dotacji i 124,8 mld zł (29,44 mld euro) w formie preferencyjnych pożyczek.

Zgodnie z celami Unii Europejskiej znaczna część budżetu KPO jest przeznaczona na cele klimatyczne (40,26 proc.) i transformację cyfrową (20,92 proc.).

