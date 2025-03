Polscy wyznawcy islamu rozpoczęli ramadan – miesiąc postu

U polskich wyznawców islamu od soboty trwa miesiąc postu - ramadan. Oznacza to m.in. zakaz jedzenia, picia oraz oddawania się wszelkim rozrywkom od wschodu do zachodu słońca. Życzenia z okazji rozpoczęcia ramadanu skierował do wiernych przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP.

Trzydziestodniowy post wyznawców islamu przypada na dziewiąty miesiąc – opartego na fazach Księżyca – roku muzułmańskiego. Liczony w ten sposób rok jest jednak krótszy o jedenaście dni od roku tradycyjnego, określanego czasem obiegu Ziemi wokół Słońca. Dlatego też termin rozpoczęcia ramadanu, jak i innych uroczystości i świąt islamskich, ulega ciągłym przesunięciom w kalendarzu powszechnym.

Post wieńczy trzydniowe święto Ramadan Bajram, które w tym roku rozpocznie się 30 marca. Pod koniec ramadanu przypadnie tzw. noc przeznaczenia (Kadyr Noc), kiedy wierni szczególnie powinni się modlić. Kadyr Noc wypada zawsze z 26. na 27. dzień ramadanu. Wierni wierzą, że w tę noc wybaczane są im grzechy i decyduje się, co ich spotka w kolejnym roku religijnym.

Życzenia z okazji rozpoczęcia miesiąca postu skierował do wiernych mufti Tomasz Miśkiewicz - przewodniczący Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP (MZR), najstarszej i najważniejszej organizacji polskich wyznawców islamu, obchodzącej w tym roku stulecie założenia.

Miśkiewicz podkreślił, że ramadan to "miesiąc postu i modlitwy, obowiązek i wytchnienie dla ludzi", czas dany muzułmanom przez Boga, by "uwolnili się od problemów codzienności", które - jak to ujął - często odbierają to, co najważniejsze: spokój ducha, rodzinne szczęście i dobrą wiarę w Boga.

"W tym świętym miesiącu mamy okazję oczyścić swoje serca, zbliżyć się z rodzinami oraz przyjaciółmi, zjednoczyć się duchowo z ogólnoświatową muzułmańską wspólnotą" - napisał.

Post w ramadanie obowiązuje od wschodu do zachodu słońca wszystkich dorosłych wiernych, zdrowych na ciele i umyśle, "żyjących w warunkach, które pozwalają im znosić post bez szkody dla zdrowia". Oznacza powstrzymywanie się za dnia m.in. od jedzenia, picia, rozmaitych rozrywek, palenia tytoniu i od współżycia seksualnego.

Jak podkreśla MZR w opublikowanych na jego stronie internetowej informacjach skierowanych do wiernych, ramadan stanowi dla wszystkich muzułmanów czas wyjątkowy. Zwraca też uwagę, że to miesiąc "szczególnego kontaktu z Bogiem, samodyscypliny i refleksji. Poszczący, doświadczając pragnienia i głodu, solidaryzują się z głodującymi na całym świecie. Miesiąc ten powinien być dodatkowo wypełniony modlitwą i dobrymi uczynkami".

W okolicznościowym kazaniu o znaczeniu ramadanu, imam muzułmańskiej gminy wyznaniowej w Białymstoku Mirzogolib Radzhabaliev podkreślił, że "trzymanie postu oznacza powstrzymanie swoich pragnień". Mówił, że post wzmacnia duchowość człowieka, nazwał ramadan czasem "duchowej wiosny i przebudzenia, kiedy bogactwo duchowe zstępuje do dusz wierzących".

Dokładna liczba wyznawców islamu w Polsce nie jest znana. Przedstawiciele MZR szacują, że do związku należy ok. 5 tys. osób, przede wszystkim polskich Tatarów. W ostatnim Narodowym Spisie Powszechnym przeprowadzonym w 2021 r. przynależność do Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP zadeklarowało (pytanie o wyznanie było dobrowolne, można było odmówić na nie odpowiedzi) 2,2 tys. osób.

Liczbę wszystkich muzułmanów w kraju władze MZR oceniają na ok. 60 tys. osób, wliczając w to cudzoziemców, z różnych powodów przebywających w Polsce – uchodźców, studentów, dyplomatów i biznesmenów.

