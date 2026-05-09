Polscy spadochroniarze przeprowadzą desant na Bornholm

Na Bornholmie duńscy i polscy żołnierze ćwiczą od piątku obronę tej bałtyckiej wyspy w ramach manewrów „Baltic Shield” („Tarcza Bałtycka”). Spadochroniarze z Polski przeprowadzą desant.

Jak przekazały siły zbrojne Danii, „ćwiczenia obejmują różnego rodzaju działania na lądzie, morzu i w powietrzu, które mają pomóc w radzeniu sobie zagrożeniami o charakterze fizycznym i hybrydowym”.

Policja na Bornholmie zaapelowała do mieszkańców wyspy i turystów o „zachowanie spokoju, gdy spotkają polskich spadochroniarzy lub zobaczą pojazdy opancerzone”. Do 14 maja wojsko będzie obecne w porcie w Roenne, pobliskim lotnisku oraz na strzelnicy Raghammer. Należy spodziewać się niskich przelotów samolotów wojskowych oraz dronów.

Nie ujawniono liczby żołnierzy oraz rodzaju jednostek. Według duńskiego dowództwa „Baltic Shield” są kontynuacją większych szwedzkich ćwiczeń „Aurora 26”, polegających na obronie m.in. Gotlandii, drugiej po Bornholmie wyspie na Bałtyku o strategicznym znaczeniu.

Rząd Danii zapowiedział w ubiegłym roku utworzenie na Bornholmie, położonym 400 km od rosyjskiego obwodu królewieckiego, jednostki piechoty, liczącej 500-900 żołnierzy. Dotychczas na wyspie stacjonowało około 200 wojskowych.

Choć Dania została wyzwolona spod okupacji niemieckiej 5 maja 1945 r., to 8 tys. Rosjan zajmowało wyspę do 5 kwietnia 1946 r. W dniach 7-8 maja 1945 r. sowieckie lotnictwo zbombardowało miasta Roenne oraz Nexoe.

