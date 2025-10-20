Poniedziałek, 20 października 2025 r. 
Policja zatrzymała podejrzewanego o atak na siedzibę PO

Data publikacji: 20 października 2025 r. 08:24
Ostatnia aktualizacja: 20 października 2025 r. 11:18
Policja zatrzymała podejrzewanego o atak na siedzibę PO
Fot. Sylwia Dudek  

Policja zatrzymała podejrzewanego o próbę podpalenia budynku przy ul. Wiejskiej w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej. Jak poinformowała policja, 44-letni Krzysztof B. był wcześniej zatrzymywany w związku z groźbami zabójstwa premiera Donalda Tuska.

W piątek w drzwi budynku przy ul. Wiejskiej, w którym mieści się m.in. siedziba Platformy Obywatelskiej, ktoś próbował rzucić tzw. koktajlem Mołotowa. Świadkowie relacjonowali, że sprawca podpalający butelkę został odepchnięty, a ta rozbiła się przed wejściem.

Mężczyznę zatrzymano rano w poniedziałek - poinformowała Komenda Stołeczna Policji (KSP) w serwisie X.

Zatrzymany 44-latek jest Polakiem i mieszkańcem powiatu łosickiego.

Jak podała KSP, Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymany „do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa Premiera Donalda Tuska”. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia - napisała na X policja.

44-latek jeszcze w poniedziałek zostanie przesłuchany – przekazał asp. Kamil Sobótka z KSP na antenie TVN24. Jak dodał, mężczyźnie grozi zarzut kierowania gróźb karalnych oraz zniszczenia mienia.

Według KSP do próby podpalania budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, gdzie mieści się m.in. siedziba PO, doszło w miniony piątek około godziny 14.20.

Donald Tusk w piątek komentując atak „koktajlem Młotowa” na siedzibę PO w Warszawie, powiedział, że trudno się temu dziwić, jeśli z trybuny udostępnionej przez lidera opozycji przemawia Robert Bąkiewicz wzywając do wyrywania chwastów.

Tusk nawiązywał do słów prawicowego działacza Roberta Bąkiewicza, który 11 października podczas wiecu Prawa i Sprawiedliwości mówił: - Nie bójcie się prokuratur, sądów, ci ludzie zapłacą za to cenę(...) sprawiedliwość musi zapaść, że te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły”.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał z kolei, że po wypowiedzi Bąkiewicza były apele do władz PiS o potępienie mowy nienawiści. „Potępienia nie było. Były zachwyty” – napisał minister.

Po słowach Bąkiewicza prokuratura podjęła czynności z urzędu. Sprawa badana jest pod kątem „nawoływania do zbrodni”.

Poseł KO Witold Zembaczyński, który był jedną z pierwszych osób na miejscu piątkowego zdarzenia, powiedział, że nie ma wątpliwości, że atak był motywowany politycznie. Relacjonował, że świadek z wnętrza lokalu uniemożliwił rozprzestrzenienie się ognia po tym, jak jeden ze sprawców rzucił „koktajl Mołotowa” praktycznie w drzwi biura krajowego PO. Następnie – jak dodał Zembaczyński – świadek próbował ująć jednego ze sprawców i doszło do szarpaniny. Ostatecznie sprawcy zbiegli – zgodnie z relacją Zembaczyńskiego jeden z nich krzyczał: „Ty j*** platformersie”. 

Komentarze

każdy poliniak
2025-10-20 11:16:24
każdy poliniak wie że o chwasty trzeba dbać i je pielęgnować a tępić i wyrywać należy rosliny pożyteczne, wcześniejszy rząd Donalda Tuska (ten który był zanim cysorz europy zwiał do Brukseli) wyrwał z Polski kilka milionów Polaków.
zębaczyński 8 gwiazd
2025-10-20 10:54:49
to ten sam co jeżdzi z ruskim hasłem 8 gwiazdek i mówi że to jest jego motto polityczne.Ten sam który cieszył się majbardziej z 2 godzinnego prezydenta trzaskowskiego . I który deptał naleśnika pozostawionego na podłodze.
Olaboga!
2025-10-20 10:35:17
Muszę uważać na działce jak krzyczę do żony: "wyrwij chwasta"! żeby nie zostać oskarżonym przez prokuraturę Żurka o nawoływanie do zbrodni. A tak na poważnie tymi oskarżeniami i badaniami z urzędu coraz bardziej ubierają nas - nas zwykłych ludzi, nie Bąkiewicza i innych działaczy partyjnych - w mundurek i pozbawiają wolności. Przecież wiadomo, że nikt nikogo nie chce mordować, a PiS z PO od czasu otrzymania nominacji od Kiszczaka na robienie polityki Polakom trzymają się razem i grabią Polskę.
haha
2025-10-20 10:24:57
ruska budka 2.0....
Koktail Mołotowa
2025-10-20 10:24:14
Za nijakim Bą. chciałoby się powiedzieć: jaki kraj taki napalm
Pan
2025-10-20 09:59:35
Pan zadedykował Andrzejowi Dudzie wiersz „Lepszy dla Ciebie świt zimowy. I sznur i gałąź pod ciężarem zgięta”, więc o czym w ogóle Pan mówi?
Dojechał PO Robert
2025-10-20 09:43:56
niczym pierdem w szparę na ulu.Teraz pszczółki wnerwione szukają sprawcy na siłę! Tną, żondlą dookoła wszystkich.Tak się między sobą już gryzą, że czas najwyższy ten ul wypieprzyć razem z zawartością!Miodu już z tego ula nie będzie!
Bul
2025-10-20 09:29:35
Zamachowiec co nie zdążył podpalić? To musiał być ewidentnie pierdoła podstawiona z PO!Wyobraźcie sobie jak "grubo by było", gdyby trzeba było gasić pożar, a nie daj Boże byłyby jakieś ofiary!Na taki wariant,to nawet "podstawiony" debil się nie zdecyduje.
Łatwy do zatrzymania
2025-10-20 09:24:55
zalatuje prowokacją na odległość! Niech pokażą widoki z kamer i fizjonomię tego oskarżonego,a okaże się,że są to dwie różne postaci? I to,że Witold Zębaczyński akurat był w pobliżu ( inny Poseł,działacz, rozumiem, ale akurat naleśnik?). Prawda może być taka,że to dobry znajomy naleśnika?Takie podłe i nachalne jest środowisko tych od ośmiu gwiazdek! Uczciwość PLATFORMY to: Staszek, Tomek, Sławek, Roman i wielu innych... i doktryna Neumana: " dopóki jesteś w platformie...."

