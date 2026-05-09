Policja udaremniła atak na autobus z kibicami ze Szczecina

Podlaska policja poinformowała na platformie X, że na drodze ekspresowej S8 w okolicach Miejsca Obsługi Podróżnych Ostróżne zamaskowana grupa kilkudziesięciu pseudokibiców próbowała doprowadzić do siłowej konfrontacji z jadącymi do Białegostoku na mecz kibicami ze Szczecina.
Do postu dołączone zostało krótkie wideo, na którym widać biegnących pseudokibiców, a równolegle do nich - policjantów.
„Napastnicy próbowali sforsować siatkę odgradzającą drogę i przedostać się w pobliże autobusu, który zatrzymał się na jezdni. Policjanci z białostockiego oddziału prewencji zabezpieczający przejazd nie dopuścili do konfrontacji” - wskazała jednostka.
(PAP)