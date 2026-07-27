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Policja poszukuje podejrzewanych o pobicie pary Ukraińców

Data publikacji: 27 lipca 2026 r. 13:05
Ostatnia aktualizacja: 27 lipca 2026 r. 13:05
Policja poszukuje podejrzewanych o pobicie pary Ukraińców
Stopklatka z filmu zamieszczonego na Facebooku przez jednego ze świadków zdarzenia.  

Policja poszukuje sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy – kobiety i mężczyzny – na wrocławskim Zakrzowie. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

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Do zdarzenia doszło w niedzielę na ul. Okulickiego we Wrocławiu. Podkomisarz Aleksandra Freus, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, powiedziała PAP, że ofiarami pobicia są 20-latka oraz 21-letni mężczyzna, oboje narodowości ukraińskiej.

– Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie, później mężczyźni zaatakowali obywatela Ukrainy na ulicy – powiedziała policjantka. Dodała, że w sprawie pojawia się motyw agresji na tle narodowościowym.

Moment pobicia został zarejestrowany na filmie, który opublikowano w mediach społecznościowych. Pobicie kobieta i mężczyzna zostali przewiezieni do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Z opublikowanych zdjęć wynika, że kobieta wymagała szycia rany ucha.

Policja poszukuje sprawców pobicia.

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