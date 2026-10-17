Policja: ponad 211 tys. kontroli w placówkach oświatowych, zatrzymane 194 osoby

Fot. Agata Jankowska

Po aktach przemocy w szkołach funkcjonariusze dokonali ponad 211 tys. kontroli placówek oświatowych i zatrzymali 194 osoby – poinformowała w sobotę policja.

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W całej Polsce od zeszłego piątku trwają działania policji w placówkach oświatowych, mające zapewnić bezpieczeństwo dzieciom, młodzieży i pracownikom. Akcja ma związek z ubiegłotygodniowymi aktami przemocy w placówkach.

W sobotę policja poinformowała w serwisie X, że do godz. 6.00 odnotowano 518 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego.

Od początku akcji funkcjonariusze przeprowadzili 211 tys. kontroli placówek w całym kraju. Zatrzymali 194 osoby.

Całodobowo monitorowana jest też sieć, a policjanci reagują na każde zgłoszenie.

Podczas poniedziałkowej narady premiera i ministrów dotyczącej bezpieczeństwa w szkołach, premier Donald Tusk poinformował, że tak długo, jak występować będą sytuacje budzące niepokój, szkoły będą pod specjalnym nadzorem.

Z kolei w piątek szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński poinformował, że sytuacja w szkołach stabilizuje się, zarówno jeśli chodzi o emocje społeczne, jak i sytuację w sieci. Co za tym idzie, zmieni się charakter obecności policjantów w szkołach. W planach jest przejście na ogólnopolską akcję profilaktyczną i edukacyjną.

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